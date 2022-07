艾米爾漢莫醜聞纏身 小勞勃道尼金援助勒戒

艾米爾漢莫藥物成癮,小勞勃道尼出手相助。(取材自推特)

人生的際遇有時比電影 劇情還要曲折離奇,曾因「以你的名字呼喚我」(Call Me By Your Name)、「紳士密令」(The Man from U.N.C.L.E.)等片贏得不少觀眾喜愛的高大帥氣小生艾米爾漢莫(Armie Hammer),由於被揭露對幾位舊愛有性虐和食人的幻想,私生活遠比外界想像還要紊亂、複雜,大大破壞各方對他的觀感,銀幕上的「貴公子」形象徹底破滅,不僅演藝事業被宣判死刑,也已與妻子離異,幾部本來談妥的戲都換人接手,如今傳出連他的家人都已將他踢出整個家族,不會出手援助,他必須要靠自己工作賺錢養活自己。

艾米爾漢莫的人生看似應該一帆風順,卻波折不斷,他生在億萬石油 富商之家,從小含著金湯匙長大,外型出眾。好不容易經過多年的修練,艾米爾終於逐漸小有名氣,接著靠「以你的名字呼喚我」引起話題,和提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)的搭配亦受到歡迎,眼看就要在好萊塢 更上層樓,哪知又被舊愛爆料,隱藏在公眾眼前之下的真面目被揭開,造成演藝事業的致命危機。歐美八卦刊物曾報導,有約會的對象本來以為是攀上豪門公子,卻發現艾米爾手頭很緊,並不大方,甚至還要她買單,這才知道艾米爾原來和家人間的關係早就沒很好,富裕的爸媽根本沒有給他多少錢揮霍。

在形象敗壞、等於遭好萊塢驅逐後,艾米爾漢莫前往有錢人的避稅勝地開曼群島,被傳出在當地成為推銷販賣「分時度假」擁有權的人員,他的律師表示無法證實或否認此說,但替他感到不平的是媒體一定開始羞辱他從有錢少爺、閃亮影星變成平民百姓,和大家一樣要自力更生,且從事一分不特別的工作。

而據傳幫他付了六個月在佛羅里達州勒戒費用的,並不是他的富有家人,是和他一樣曾經身為「劣跡藝人」、因持有毒品一度入監坐牢的「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.),也允許他和家人在媒體緊迫盯人時到自己的住所「避難」,比他的家人待他更親切、溫暖。