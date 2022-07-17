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艾米爾漢莫醜聞纏身 小勞勃道尼金援助勒戒

記者蘇詠智／綜合報導
艾米爾漢莫藥物成癮，小勞勃道尼出手相助。（取材自推特）
艾米爾漢莫藥物成癮，小勞勃道尼出手相助。（取材自推特）

人生的際遇有時比電影劇情還要曲折離奇，曾因「以你的名字呼喚我」（Call Me By Your Name）、「紳士密令」（The Man from U.N.C.L.E.）等片贏得不少觀眾喜愛的高大帥氣小生艾米爾漢莫（Armie Hammer），由於被揭露對幾位舊愛有性虐和食人的幻想，私生活遠比外界想像還要紊亂、複雜，大大破壞各方對他的觀感，銀幕上的「貴公子」形象徹底破滅，不僅演藝事業被宣判死刑，也已與妻子離異，幾部本來談妥的戲都換人接手，如今傳出連他的家人都已將他踢出整個家族，不會出手援助，他必須要靠自己工作賺錢養活自己。

艾米爾漢莫的人生看似應該一帆風順，卻波折不斷，他生在億萬石油富商之家，從小含著金湯匙長大，外型出眾。好不容易經過多年的修練，艾米爾終於逐漸小有名氣，接著靠「以你的名字呼喚我」引起話題，和提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的搭配亦受到歡迎，眼看就要在好萊塢更上層樓，哪知又被舊愛爆料，隱藏在公眾眼前之下的真面目被揭開，造成演藝事業的致命危機。歐美八卦刊物曾報導，有約會的對象本來以為是攀上豪門公子，卻發現艾米爾手頭很緊，並不大方，甚至還要她買單，這才知道艾米爾原來和家人間的關係早就沒很好，富裕的爸媽根本沒有給他多少錢揮霍。

在形象敗壞、等於遭好萊塢驅逐後，艾米爾漢莫前往有錢人的避稅勝地開曼群島，被傳出在當地成為推銷販賣「分時度假」擁有權的人員，他的律師表示無法證實或否認此說，但替他感到不平的是媒體一定開始羞辱他從有錢少爺、閃亮影星變成平民百姓，和大家一樣要自力更生，且從事一分不特別的工作。

艾米漢默藥物成癮，小勞勃道尼出手相助。（取材自Instagram）
艾米漢默藥物成癮，小勞勃道尼出手相助。（取材自Instagram）

而據傳幫他付了六個月在佛羅里達州勒戒費用的，並不是他的富有家人，是和他一樣曾經身為「劣跡藝人」、因持有毒品一度入監坐牢的「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），也允許他和家人在媒體緊迫盯人時到自己的住所「避難」，比他的家人待他更親切、溫暖。

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