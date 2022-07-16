丹尼斯勒翰催生「黑鳥」讚泰隆艾格頓完美人選

丹尼斯勒翰(左)日前出席影集「黑鳥」首映會，與劇中演員合影。(路透)

知名編劇丹尼斯勒翰（Dennis Lehane）製作驚悚犯罪影集「黑鳥」（Black Bird），找來「金牌特務」（Kingsman: The Secret Service）泰隆艾格頓（Taron Egerton），演出因為販毒遭判十年刑期的前足球 員吉米基恩（Jimmy Keene），丹尼斯過往曾與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、班艾佛列克（Ben Affleck）合作過，認為泰隆的表現不輸他們，「他積極增重、改變口音，絕對是飾演吉米基恩的完美人選」。

丹尼斯是知名小說 家，寫過「隔離島」、「失蹤人口」以及「神秘河流」等小說，並都翻拍成賣座電影 ，這次卻選擇改編吉米基恩的犯罪回憶錄，「我覺得這故事很精采，吉米過往曾鑄下大錯，他積極想要改過自新，而在他得知父親身體狀況不佳時，想減輕罪刑出獄，才會選擇臥底。」丹尼斯也笑說吉米基恩一直不願讓自己的故事被改編，是他多次遊說，並與吉米討論之後，才順利開拍該劇。

提到合作，丹尼斯最難忘的是過往在「神秘河流」（Mystic River）與克林伊斯威特（Clint Eastwood）合作，「那幾乎算是我第一次參與拍攝電影，克林伊斯威特是非常傑出的領袖，他教我如何掌控片場秩序，與不同劇組協調，讓我這次製作『黑鳥』，更能得心應手。」

至於丹尼斯合作過的大牌明星，他對李奧納多狄卡皮歐最是印象深刻，「李奧即使是個大明星，每天依舊會纏著我問問題，分析他的角色是否還能有更多表情、動作上的細節，他腦海裡總有千百個問題」。「黑鳥」現正在Apple TV+熱映中。