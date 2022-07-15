阿湯哥破紀錄 「捍衛戰士2」票房擊沉「鐵達尼號」

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」北美票房打敗「鐵達尼號」。(取材自IMDb)

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick ）票房再破紀錄，正式成為發行片商派拉蒙影業的北美發行票房最高的電影 後，以6.01億美元，超越「鐵達尼號」（Titanic）1997年首次上映，稱霸了25年的6億美元成績，一舉成為派拉蒙創業110年來最高票房的電影。

派拉蒙影業CEO布萊恩羅賓斯也發聲明致謝，「包括歷史上最經典的『鐵達尼號』，該片今年也邁入25周年。」他接著表示「『捍衛戰士：獨行俠』是一部現象級電影，我們非常自豪地與湯姆克魯斯、我們的電影製作人、演員、我們的行銷和發行團隊，當然還有我們的新舊粉絲一起慶祝這一巨大的成就，沒有他們就不會有這一切。」

「捍衛戰士：獨行俠」全球熱賣，全球票房已達12億美元，對於觀眾熱情捧場，戲院商奉湯姆為「救世主」，他當然不能沒有任何表示，先前也在社群網站 上留言寫道：「致所有正在上映的影片、所有電影公司與所有戲院商：恭喜。致觀眾們：謝謝你們敢走出家門來讓我們娛樂你們，下回看電影時再見。」

不過，男星米基洛克（Mickey Rourke）毒舌狠酸湯姆克魯斯是過氣演員，被問到阿湯哥睽違多年主演續作票房大賣、再創事業高峰一事，他不以為然，「過去35年都只做同一件事情，完全不值得我的尊敬」，還說「這種成功對我來說什麼狗屁都不是！」引起全球影迷熱議。