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「雷神4」山羊瘋狂尖叫 靈感來自泰勒絲

娛樂新聞組／綜合報導
泰勒絲的歌曲變成「雷神4」中「尖叫山羊」的創作靈感。（取材自Instagram）
泰勒絲的歌曲變成「雷神4」中「尖叫山羊」的創作靈感。（取材自Instagram）

漫威超級英雄電影「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor:Love and Thunder）全球票房已經大破4.5億美元，打破前作「雷神索爾3：諸神黃昏」（Thor: Ragnarok）的紀錄，傳出有望推出續集。電影中藏有不少彩蛋，其中兩隻巨型山羊亦成為戲中亮點。

香港01、ETtoday引述外媒報導，電影「雷神索爾：愛與雷霆」一開頭就出現的「尖叫山羊」是一大亮點，網傳那其實是導演的聲音，近日導演塔伊加維迪提接受訪問，否認了傳言，透露山羊的瘋狂叫聲，靈感來自於天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲，隨即掀起網民熱烈討論。

塔伊加維迪提表示，原著漫畫中兩隻山羊有著不少戲分，但沒有特別的聲音設定，坦言一開始並沒有設計要讓它們尖叫，是後製工作人員突然發現泰勒絲歌曲「I knew you were trouble」的惡搞迷因，裡面有一隻山羊叫聲配成副歌中高音的部分非常有趣，覺得很適合戲中的巨型山羊才變成了搞笑畫面。

消息一曝光，影迷們紛紛表示原來不只電影裡充滿笑梗，沒想到連製作過程也滿滿的笑點，也讓網友驚呼「導演怎麼會不知道這個梗啦，好好笑」、「原來是這個迷因梗，難怪這麼熟悉」、「這算不算是雷神和泰勒絲的夢幻聯動」。

電影 導演 香港

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