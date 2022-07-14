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新「黑寡婦」紅毯露點挨轟 潔西卡雀絲坦力挺

記者陳建嘉／綜合報導
佛蘿倫絲普伊大膽展現自己的上圍。（取材自Instagram）
佛蘿倫絲普伊大膽展現自己的上圍。（取材自Instagram）

去年在「黑寡婦」（Black Widow）中接替思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），成為新一代女殺手的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），性格嗆辣，最近更在羅馬出席精品名牌發表會，穿上桃紅色透視裝，胸形、「兩點」在特殊的設計下幾乎毫無遮掩的呈現在世人眼前，果不其然引來抨擊，她強調己對於自己的身體任何「缺陷」都接受，倒是某些男性在21世紀還在拿女性的身體作文章很庸俗。奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）也發文力挺。

奧斯卡影后潔西卡雀斯坦一向有話直說，曾在IG比中指批評否定女性墮胎權的法案。（取...
奧斯卡影后潔西卡雀斯坦一向有話直說，曾在IG比中指批評否定女性墮胎權的法案。（取材自Instagram）

潔西卡雀絲坦今年以「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）拿下奧斯卡影后，她轉貼佛羅倫絲的文章，並寫下「「為什麼有些男人會為此感到威脅性，意識到，女人喜歡自己的身材，其實根本不需要你們男人的同意」，並強調女性並不是屬於男性的私有物品，她先前也抨擊「羅訴韋德案」保障墮胎權法案被美國最高法院推翻一事，還比上自己比中指的照片，寫下：「祝我和我的生育權『獨立』日快樂。」諷刺荒唐現況。

佛蘿倫絲先前在社群網站上寫了一大篇文章來反駁網友，附上的照片也是她穿著透視裝的照片。她很慶幸自己生長在一個有著一群曲線豐滿又堅強、有力量的女性的家庭，她從14歲就很開心接受身體上的所有「缺陷」。穿上這套服裝，她出場前後都沒有一點點的緊張，她很清楚自己在幹什麼。

奧斯卡 社群網站 墮胎

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