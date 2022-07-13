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強尼戴普打贏官司 安珀控有「假陪審員」要求重審遭駁回

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德與前夫強尼戴普的誹謗官司全球都在關注。（路透）
安珀赫德與前夫強尼戴普的誹謗官司全球都在關注。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的官司大戰進入下一回合，針對安珀律師以「15號陪審員身分不符」要求審判無效、重新再審，強尼的律師也發出法律文件反擊，要求法庭無視她的要求，為此，法官也終於回應了，表明駁回請求，更暗示「浪費大家時間」，象徵著安珀反敗為勝的機率越來越小。

根據美媒「People」報導，先前安珀的律師要求重審，原因是指出第15號陪審員應該是個77歲的長者，到場參與陪審團工作的卻是個和他同姓、同住址的52歲中年人，她感到很困擾的是原本沒有被召來加入陪審團參與審判的人，卻大搖大擺的坐在位子上、且對於最後的宣判結果出意見，懷疑程序不公，要求重審，時隔多日後，法官終於回應了。

安珀赫德要求法庭宣告「審判無效」、重新再審。（路透）
安珀赫德要求法庭宣告「審判無效」、重新再審。（路透）

法官駁回要求，指出官司訴訟長達1個多月，看到有不符合先前條件的陪審團成員，就該提出異議，當事人不能等收到不利判決後才提出異議，尤其這還是早就被公布的資料，而當強尼、安珀在進行審判前，認同法院程序，沒有提出任何意見，就代表大局已定，之後的抗議都等於是打臉當初的自己，該媒體更指出法官認為原本可以早就提出的異議，在判決結束後1個多月才再度提起，並要求重審，是不公平的。

另外，在「Law & Crime Network」所提出的資料中，提到該陪審員是與其他陪審員一樣經過一連串的審查，透過正當程序後才有陪審員資格，並不是隨意找來的路人。

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