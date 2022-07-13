米基洛克嗆阿湯哥算不上好演員 30多年來都在重複自我

米基洛克對於好萊塢同業很有自己想法。（路透資料照片）

才剛度過60大壽的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），因為「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）全球賣破11億美元，再攀事業新高峰，且締造個人從影以來的最佳票房紀錄，連歐美媒體都稱他是「最後的電影巨星」，卻有同業逆風發言，稱他30多年來都是在重複自我，還不如艾爾帕西諾（Al Pacino）或是馬龍白蘭度（Marlon Brando, Jr.）。

湯姆克魯斯片子熱賣，卻也有同業不以為然。（路透資料照片）

這麼敢講的男星就是曾以「愛你九周半」（Nine 1/2 Weeks）、「鬥魚」（Rumble Fish）等片一度大紅的米基洛克（Mickey Rourke），米基最風光時是以叛逆、邪氣又性感的形象大受歡迎，演技也算有些好評，後來他比職業拳擊賽、臉被打到毀容，四度整形來重建鼻子跟顴骨，卻再也回不去過往的俊帥，雖然一度因演出「力挽狂瀾」（The Wrestler）風光入圍 奧斯卡影帝並拿下金球獎 ，可惜拍攝「鋼鐵人2」（Iron Man 2）對最後的版本不滿意，與漫威鬧翻，往後和大片又都無緣。

米基洛克曾是帥氣的性格小生。（取材自IMDb）

米基在接受英國名嘴訪問時表示，湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」的賣座大豐收，對他來說根本不代表什麼：「這傢伙35年來一直在演同樣他X的角色，我對此毫無敬意。」