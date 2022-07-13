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強尼戴普反攻 打臉安珀赫德審判無效要求

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普反擊前妻，要求法庭駁回對方的「審判無效」要求。（路透資料照片）
強尼戴普反擊前妻，要求法庭駁回對方的「審判無效」要求。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的官司大戰進入下一回合，針對安珀律師以「15號陪審員身分不符」要求審判無效、重新再審，強尼的律師也發出法律文件反擊，要求法庭無視她的要求，還反嗆她明明有足夠的時間去查核該陪審員的身分卻不動作，偏偏等到宣判之後再來放馬後砲，理由根本無法成立。

安珀赫德的律師團隊所提的要求中指出第15號陪審員應該是個77歲的長者，到場參與陪審團工作的卻是個和他同姓、同住址的52歲中年人，她感到很困擾的是原本沒有被召來加入陪審團參與審判的人，卻大搖大擺的坐在位子上、且對於最後的宣判結果出意見，她根本沒有得到應有的正當程序，那麼宣判結果也不能算數。

對此，強尼的律師團隊反駁她的一切理由都自打嘴巴，稱她如果早就注意到15號陪審員的身分有問題，怎麼不立刻調查，或是要求換人，拖到都宣判了才覺得不妥、想要翻盤？籲請庭上駁回她的「判決無效」申訴。

安珀赫德要求法庭宣告「審判無效」、重新再審。（路透資料照片）
安珀赫德要求法庭宣告「審判無效」、重新再審。（路透資料照片）

安珀雖然一方面還在做困獸之鬥，一方面想方設法尋找新的財路，她一直都待在紐約的有錢人度假區漢普頓，去名流愛光顧的熱門餐廳，沒有困窘的鬱悶相。

日前強尼被曾經演出的電影「誰殺了大個子」外景地的場地經理葛雷格洛基布魯克斯控告，稱強尼酒醉後朝他的肋骨連打兩拳、充滿惡意，事後又強逼他簽和解書，遭拒後將他開除，本來排定本月25日開庭，現在強尼傳已和葛雷格和解，將不會再上法庭。

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