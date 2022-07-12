無碼露臀 「雷神索爾」克里斯漢斯沃催出婦女票

克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」再度展現健碩身材。（圖：迪士尼提供）

漫威 最新大片「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor:Love and Thunder）於台灣和美國雙雙登上票房冠軍，維持漫威英雄片的凌厲氣勢，北美首周末創下1億4300萬美元的佳績，全球票房現已突破3億美元大關。

「雷神索爾：愛與雷霆」是漫威「復仇者聯盟 」（he Avengers）元老英雄中唯一拍到第4集的個人系列新片，預告片中一幕「索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）被「宙斯」羅素克洛（Russell Crowe）施法除去偽裝、全裸打馬賽克的畫面，引起無數女性討論，果然正片中的臀部無碼全見版更是吸引大批迷姐迷妹走進戲院，根據北美的映後分析，克里斯的體格催出一大堆的女性支持票，讓25歲以上的女性占觀眾群中的第3高，而她們對於該片的滿意度也達82%、比男性對片子的滿意度更高。

今年夏天的電影市場，男星接棒發威，在「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、「捍衛戰士」湯姆克魯斯 、「侏羅紀世界」山姆尼爾與克里斯普萊特、「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒與湯姆漢克斯之後，「雷神索爾」證明克里斯漢斯沃的身材和顏值仍可兌換成亮眼的票房數字，接下來各方矚目的焦點該是「子彈列車」布萊德彼特了。