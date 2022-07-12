對戰小布 裘莉沒空交朋友 變寂寞「黑魔女」？

安琪莉娜裘莉被八卦刊物稱在好萊塢沒啥朋友，空虛寂寞。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變快滿6年，兩人關係時好時壞，現在又陷入僵局，裘莉不但想方設法要搞壞小布 的心情，小布也不願意再忍，開始採取法律手段反擊，外界看來以為裘莉把孩子們牢牢抓在手上、利用他們打擊小布，殊不知她自己也付出沉重的代價，淪為沒有朋友、空虛寂寞的怨婦。

裘莉之前總被八卦刊物描繪成婚變中的「反派」，因為多數的怨偶就算自己離異，也會為了孩子們的身心正常發展，同意共同監護，讓他們還能擁有來自雙親的愛，不過裘莉執意要把小布排除在外，連他的父母也已經好幾年沒見到孫兒，顯得極不尋常，亦曾引起外界的質疑，而她還是繼續堅持到底。布萊德彼特在演藝圈地位崇高、人緣也不差，大家不相信他犯了什麼嚴重到絕對不能接近小孩的滔天大罪，自然認為裘莉霸道、不講理，對她的觀感也跟著打折扣。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱裘莉對於離婚戰投入太多的心思，連帶沒空經營其他的人際關係，在好萊塢並沒有多少真正的朋友，她自己都曾坦言在演藝圈的好友不多。近期她最投緣的應該是一起合作「永恆族」（Eternals）的莎瑪海耶克（Salma Hayek），她將要執導的新片也敲定莎瑪擔任其中一位要角，無奈莎瑪的生活重心也沒全都放在好萊塢的工作上，和裘莉相處的時間亦有限，沒辦法完全滿足裘莉在友情上的需求。

去年夏天裘莉曾和加拿大的樂壇紅星威肯（The Weeknd）被拍到不只一次共進晚餐，交往傳言不脛而走，國家詢問報稱那只是炒炒新聞，兩人根本沒有真正的浪漫火花，威肯也算不上是她的朋友。眼看友情這邊是極度空白，裘莉只能繼續把小孩綁在身邊，和他們每天同進同出，更加離不開他們。