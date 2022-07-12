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「捍衛戰士：獨行俠」再拍續集？年輕飛官承認有聊過

記者蘇詠智／綜合報導
麥爾斯泰勒（左）稱和湯姆克魯斯討論過拍攝「捍衛戰士：獨行俠」的續集事宜。（歐新社資料照片）
麥爾斯泰勒（左）稱和湯姆克魯斯討論過拍攝「捍衛戰士：獨行俠」的續集事宜。（歐新社資料照片）

今年夏天賣座超乎各方預期的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），全球已賣破11億美元，類似風光程度的影片，多半會乘勝追擊再拍續集，影迷也好奇「捍」片是否有可能？片中扮演年輕飛官「公雞」的麥爾斯泰勒（Miles Teller），透露有和靈魂人物湯姆克魯斯（Tom Cruise）聊過拍續集的事，然而能不能拍、要不要拍，都得等阿湯定奪。

「捍衛戰士：獨行俠」和上一集上映相隔36年，成功將新舊角色融和一體，又透過精采的人物塑造與情節設計，達成「超越上集」的高難度任務，絕佳口碑反映在賣座走勢上，到現在後勁仍很堅強。可是這系列畢竟情況特殊，能再發展第3集的空間似乎不大，除非湯姆克魯斯的角色之後退居二線、以年輕飛官的後續發展做為主軸，但這就是網友認為機會不高的原因。

眾所周知，湯姆克魯斯拍片向來拚命，會親身演出高難度的動作，因為付出很多，絕少在電影裡退居二線，「悍衛戰士」兩集既是他的招牌代表作，換由新人接棒挑大梁，也就未必有類似的號召力，況且第2集已將他的角色情節收得很完美，與其硬拍而失色，還不如讓觀眾的美好印象停在第2集結束就好。

當然也有樂觀一些的網友，覺得「捍衛戰士：獨行俠」讓觀眾對新一代飛官的後續遭遇有足夠的關心和興趣，湯姆克魯斯的角色可以在第3集的開場交棒給年輕人，尾聲時再回來與他們大團聚即可。有網友則半開玩笑留言：「按照『捍衛戰士：獨行俠』的進度，第3集會在2058年上映，到時候96歲的湯姆克魯斯，繼續把飛機開上天。」

湯姆克魯斯是「捍衛戰士：獨行俠」的靈魂，續篇若不以他為主，觀眾不見得適應。（歐新...
湯姆克魯斯是「捍衛戰士：獨行俠」的靈魂，續篇若不以他為主，觀眾不見得適應。（歐新社資料照片）

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