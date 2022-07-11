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「劣跡藝人」不會永不得翻身 安珀赫德還有救？

記者蘇詠智／專題報導
安珀赫德目前聲勢跌谷底，要咬牙忍過才有由黑翻紅的機會。（路透資料照片）
安珀赫德目前聲勢跌谷底，要咬牙忍過才有由黑翻紅的機會。（路透資料照片）

歐美演藝圈對於曾經犯過錯的藝人，接受程度看似比華人要寬廣，卻不代表每一位曾經被貼上「劣跡」標籤的藝人都能成功洗白、重回事業高峰。因與前夫強尼戴普誹謗官司被形容為「最被討厭女星」的安珀赫德，不少人預言其演藝生涯恐到盡頭，卻也有人提出「暮光女」克莉絲汀史都華或「鋼鐵人」小勞勃道尼的例子，認為她未完全絕望。

克莉絲汀史都華在主演「暮光之城」系列、聲勢到達巔峰後，鬧出和「公主與狩獵者」導演魯伯特山德斯偷吃的醜聞，當時魯伯特已婚，而克莉絲汀也正和「暮光之城」男主角羅伯派汀森交往，此消息自然讓各方震驚，克莉絲汀就算公開道歉，也仍淪為公眾笑柄。克莉絲汀雖是「公主與狩獵者」締造不俗票房的一大功臣，續集籌拍時卻將她徹底排除在外。

之後克莉絲汀轉進獨立製片的圈子、有很長一段時間都沒接演商業大片，直到在法國導演阿薩亞斯的「星光雲寂」演技受到讚譽，甚至成為法國電影最高榮譽「凱撒獎」首位獲得正式演技獎項的美國女星，才逐漸扭轉外界的不良觀感，加上她後來轉為與女性交往，過去和男性的花邊更為人淡忘，今年不僅以「史賓賽」首度入圍奧斯卡影后，更有好幾年都是坎城影展的矚目焦點，徹底擺脫負面形象。

相較之下，小勞勃道尼的情況就證明實力與機運都很重要。他因為被查獲持有毒品、鋃鐺入獄，出獄之後，由於本身的演技受到肯定，不至於徹底沒有工作機會，而他也沒有太挑角色，維持一定的曝光度，慢慢有更好的機會找上門，幸運之神再來眷顧，使得原本未特別被看好的「鋼鐵人」出奇大賣，更因此開啟漫威超級英雄片的盛世，他也就中年翻紅，一度成為片酬最高男演員。

從以上兩個例子，安珀赫德還是該努力鍛練演技，也不能太挑角色，要做好在小片領域中修鍊的心理準備，私生活更該謹言慎行，才有可能等待運勢翻轉、重回主戰場的一天。有傳她目前已經放話要寫爆料新書，可望把價碼炒高到1500萬美元，那麼在賠償強尼戴普千萬美元後，還能倒賺幾百萬美元，不失為上好的賺錢之道。

小勞勃道尼曾經坐牢，中年才轉運翻紅。（路透資料照片）
小勞勃道尼曾經坐牢，中年才轉運翻紅。（路透資料照片）
克莉絲汀史都華走過低潮，現在是影展寵兒。（路透資料照片）
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導演 坎城影展 入圍

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