我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

娛樂新聞組／綜合報導
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

才剛歡度60大壽的湯姆克魯斯（Tom Cruise），因為全球狂賣超過11億美元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick），再度攀上事業的新高峰，成為媒體口中「最後的電影巨星」。他近日在英國欣賞溫布頓網球賽，被發現緊盯凱特王妃，引起熱議。

阿湯哥的事業表現和情場戰果，有如天壤之別，自從與凱蒂荷姆絲離婚，到現在這麼多年他都沒有一個公開承認的女友。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱湯姆克魯斯很難有穩定的戀情，好萊塢沒人感到意外，因為他的心目中對於事業的重視遠勝一切，就算交女友也只是為了強化「銀幕情聖」形象，感覺不對也可以說換人就換人，哪有女人願接受這種關係？

而他吸引媒體關注的本事也始終罕有匹敵，日前他在英國欣賞溫布頓網球賽，同場還有英國威廉王子之妻凱特，本來鎂光燈的焦點可能有不少會偏移到凱特身上，結果阿湯哥彷彿在人群中以目光尋找穿著黃色洋裝的凱特，馬上又把媒體的注意力給拉過來，再度證明他對於「如何當個大明星」，簡直是博士的等級。

紐約時報捕捉到「皇家包廂」中極具戲劇性的一幕，當天凱特坐在「皇家包廂」最前排，阿湯哥顯然無法忽略那靚麗的身影，坐在王妃的斜後方，很是專注地眺望著，臉上也呈現出很是欣賞的表情。

「難怪阿湯哥不離開英國，這裡有他的女神啊」，有網友如此調侃說。

凱特 英國 阿湯哥

上一則

易烊千璽享特權爆脫粉 殃及張藝謀新片「滿江紅」停拍

下一則

大S一通電話就要結婚 S媽想起還有氣「不知女婿是誰」

延伸閱讀

湯姆克魯斯銀幕叱吒風雲 情場總是失意 事出必有因？

湯姆克魯斯銀幕叱吒風雲 情場總是失意 事出必有因？
獨行俠票房11億 阿湯哥穩賺6750萬

獨行俠票房11億 阿湯哥穩賺6750萬
重溫「霹靂男兒」滋味 阿湯哥看賽車慶60大壽

重溫「霹靂男兒」滋味 阿湯哥看賽車慶60大壽
吳君如獲邀當奧斯卡評審 爽喊：跟阿湯哥、梅姨並排

吳君如獲邀當奧斯卡評審 爽喊：跟阿湯哥、梅姨並排

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
柴蔚(左)9歲時演過「步步驚心」，右為劉詩詩。(取材自微博)

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

2022-07-08 08:37

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃