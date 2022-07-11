阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

才剛歡度60大壽的湯姆克魯斯（Tom Cruise），因為全球狂賣超過11億美元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick），再度攀上事業的新高峰，成為媒體口中「最後的電影巨星」。他近日在英國 欣賞溫布頓網球賽，被發現緊盯凱特 王妃，引起熱議。

阿湯哥 的事業表現和情場戰果，有如天壤之別，自從與凱蒂荷姆絲離婚，到現在這麼多年他都沒有一個公開承認的女友。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱湯姆克魯斯很難有穩定的戀情，好萊塢沒人感到意外，因為他的心目中對於事業的重視遠勝一切，就算交女友也只是為了強化「銀幕情聖」形象，感覺不對也可以說換人就換人，哪有女人願接受這種關係？

而他吸引媒體關注的本事也始終罕有匹敵，日前他在英國欣賞溫布頓網球賽，同場還有英國威廉王子之妻凱特，本來鎂光燈的焦點可能有不少會偏移到凱特身上，結果阿湯哥彷彿在人群中以目光尋找穿著黃色洋裝的凱特，馬上又把媒體的注意力給拉過來，再度證明他對於「如何當個大明星」，簡直是博士的等級。

紐約時報捕捉到「皇家包廂」中極具戲劇性的一幕，當天凱特坐在「皇家包廂」最前排，阿湯哥顯然無法忽略那靚麗的身影，坐在王妃的斜後方，很是專注地眺望著，臉上也呈現出很是欣賞的表情。

「難怪阿湯哥不離開英國，這裡有他的女神啊」，有網友如此調侃說。