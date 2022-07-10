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「神通情人夢」型男藍尼馮多倫去世 享壽63歲

娛樂新聞組／綜合報導
藍尼馮多倫高大帥氣，星運卻不特別順遂。（取材自IMDb）
藍尼馮多倫高大帥氣，星運卻不特別順遂。（取材自IMDb）

曾經主演「神通情人夢」（Electric Dream）的美國男星藍尼馮多倫（Lenny Von Dohlen），日前在洛杉磯家中過世，享壽63歲，家屬並未透露死因。他外型雖高大帥氣，星運卻不特別順遂，「神通情人夢」上映時票房失利，沒有讓他站上一線紅星的位置，他後來就不常再演男主角，甚至在「小鬼當家3：壞消息」（Home Alone 3）扮演搞笑惡棍，徹底拋開英俊小生的包袱。

歐美媒體報導，藍尼馮多倫近年來為病痛所苦，他的姐妹凱薩琳在臉書上宣布其離世的消息，他還有一個女兒海柔，以及同性劇作家伴侶詹姆斯史蒂爾。他也曾在經典影集「雙峰」（Twin Peaks）中扮演戲份不重卻關鍵的角色，也繼續在該影集的相關電影版「雙峰：與火同行」（Twin Peaks:Fire Walk with Me）登場。

此外，美國演員東尼西里柯（Tony Sirico）的家屬和同劇演員表示，這名在美國影集「黑道家族」（The Sopranos）中扮演角頭保利的演員已逝世，享壽79歲。

東尼西里柯去世，享壽79歲。（路透）
東尼西里柯去世，享壽79歲。（路透）

數十年來，東尼西里柯在電視電影中演了許多流氓的小角色，直到知天命的年紀才加入美國HBO頻道的熱門影集「黑道家族」劇組，飾演古怪、偶爾暴虐的保利，成了此劇最令人難忘的角色之一。

他的家屬在臉書發布聲明表示：「東尼．西里柯的家屬深切哀傷，但也懷著無比自豪、愛和許多美好回憶在此通知大家，他已於2022年7月8日上午逝世。」

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