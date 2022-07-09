我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

首代「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特 在牙買加結婚

記者蘇詠智／綜合報導
克絲汀鄧斯特（左）與傑西普萊蒙傳已在牙買加結婚。（路透資料照片）
克絲汀鄧斯特（左）與傑西普萊蒙傳已在牙買加結婚。（路透資料照片）

曾經扮演「蜘蛛人」女友瑪莉珍而紅遍全球的克絲汀鄧斯特，傳已在牙買加和交往6年並生了兩個兒子的男友傑西普萊蒙結婚，她的公關人員證實她已為人妻，其餘細節不透露。

克絲汀鄧斯特還是童星的時期，就因為在「夜訪吸血鬼」扮演看似女童卻有好幾百歲的吸血鬼而令各方驚豔，超齡演技尤其受到影評讚譽，被認為是該片表現最出色的演員，比兩位主角湯姆克魯斯布萊德彼特還搶眼，此後她還演出了「新小婦人」、「野蠻遊戲」等片，成了最當紅的女童星之一。

克絲汀鄧斯特（左起）童年時就因「夜訪吸血鬼」大紅，比布萊德彼特和湯姆克魯斯都搶眼...
克絲汀鄧斯特（左起）童年時就因「夜訪吸血鬼」大紅，比布萊德彼特和湯姆克魯斯都搶眼。（摘自imdb）

長大後的克絲汀，憑著仍然俏麗的外表，在青春喜劇「魅力四射」飾演啦啦隊長，該片締造票房佳績也受到年輕女孩的歡迎，讓克絲汀成為超人氣女偶像，順利爭取到在改編自漫畫的大片「蜘蛛人」扮演女主角的機會。「蜘蛛人」系列裡她和陶比麥奎爾的感情戲頗為曲折，彼此間擦出亮眼的火花，曾被傳「假戲真做」。不過後來她交往的男友是公認外型、氣質、戲路都和陶比非常接近的傑克葛倫霍，一度被認為有機會修成正果，可惜終究無緣成為生命中的另外一半。

傑克葛倫霍之後，克絲汀演出「浪蕩世代」時，和男主角之一蓋瑞特荷德倫傳出緋聞，也曾經交往數年，亦曾被看好有望步上結婚禮堂，最後還是分手作收。在她與蓋瑞特還沒分道揚鑣時，已經因演出影集「冰血暴」第2季結識了傑西普萊蒙，當時傑西在劇中就演她的丈夫，一年之後克絲汀和蓋瑞特的戀情畫下句點，與傑西正式展開交往。

雖然傑西普萊蒙的外型比起克絲汀前兩任舊愛有明顯差距，完全不是「英俊小生」路線，卻和克絲汀的緣分最深，連續生了兩個兒子，今年還因為在「犬山記」再扮夫妻，雙雙入圍奧斯卡金像獎，可惜都空手而回。

不過兩人還是迎來喜事，在牙買加著名的「黃金眼」度假區結婚，該度假區是由007原著作者伊恩佛萊明生前擁有的別墅而改成，景觀優美也具有話題，吸引無數名人造訪，也成為今年40歲的克絲汀完成終身大事的地點。

蜘蛛人 湯姆克魯斯 布萊德彼特

上一則

恭喜 首代「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特在牙買加結婚

下一則

楊冪新戲再扮狐族 妝容妖魅露香肩熱戀龔俊

延伸閱讀

恭喜 首代「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特在牙買加結婚

恭喜 首代「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特在牙買加結婚
泰勒絲爆低調訂婚喬歐文 僅告知親友

泰勒絲爆低調訂婚喬歐文 僅告知親友
泰勒絲傳與男友低調訂婚 僅告知親友 戒指只在家裡戴

泰勒絲傳與男友低調訂婚 僅告知親友 戒指只在家裡戴
高中抽籤錄取 紐約華人要求按成績重分配

高中抽籤錄取 紐約華人要求按成績重分配

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
林青霞。（取材自微博）

林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生

2022-07-07 19:14

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗