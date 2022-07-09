獨行俠票房11億 阿湯哥穩賺6750萬

湯姆克魯斯因「捍衛戰士：獨行俠」熱賣，收入至少有6750萬美元。（歐新社資料照片）

昔日好萊塢巨星喜歡以「打進2000萬美元俱樂部」，作為高身價的自我標榜，近年來天價片酬幾乎已成歷史名詞，流行等片子大賣再按比例分紅，有機會賺到2000萬美元的好幾倍。就像目前正夯的「捍衛戰士：獨行俠」，湯姆克魯斯 據估計至少6750萬美元入袋。

據歐美媒體報導，湯姆克魯斯演出「捍衛戰士：獨行俠」的片酬為1250萬美元，但在全球票房超過某個標準後，就可以分到10%的收入，而該片目前在世界各國總票房為11億美元，電影 公司和戲院對半分，可以得到5.5億美元，阿湯有可能拿到5500萬美元，加上片酬就有6750萬美元的進帳，足足是2000萬美元的3倍多。

小勞勃道尼據估計因「復仇者聯盟：終局之戰」賺進7500萬美元。（路透資料照片）

然而類似這樣的條件，只有超級大牌才有資格談。相較之下，3年前小勞勃道尼主演「復仇者聯盟 ：終局之戰」，據稱片酬加分紅總共收入達到7500萬美元。可是和「神鬼奇航」系列的強尼戴普相比，就又差了一點，因為「神鬼奇航」系列拍了5集，強尼每接一集都可以在片酬上漲價、分紅比例也調漲，所以拍攝第5集時，據估計收入總共達到9000萬美元，差一點點就要逼近1億，也難怪他請得起最好的律師，幫他打誹謗官司。