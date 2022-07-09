我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

化身路易15 強尼先在歐洲復出

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普復出之作已經確定。（歐新社資料照片）
強尼戴普復出之作已經確定。（歐新社資料照片）

強尼戴普打贏控告前妻安珀赫德的誹謗官司後，復出影壇第一炮將是法國片「La Favorite 」，要扮演在位60年、形象卻先盛後衰的法王路易十五，雖然不是好萊塢大片，Netflix卻搶下該片在法國的串流上架權，顯然對片子頗具信心。

安珀赫德被傳光靠新書版權費，就能付清賠償金再倒賺。（歐新社資料照片）
安珀赫德被傳光靠新書版權費，就能付清賠償金再倒賺。（歐新社資料照片）

由於被安珀赫德在報上發表的文章中影射為「家暴男」，強尼戴普原本還在高峰的演藝事業迅速走下坡，最怕片子和負面新聞沾邊的好萊塢各大影業，陸續與他切割，他曾感嘆自己被好萊塢封殺。

與此同時，歐洲影壇始終沒有少過對他的推崇，光是去年他就先後在捷克的卡羅維瓦利與西班牙的聖賽巴斯提安兩個影展獲得演藝成就的表揚，歐洲不僅是療癒他低潮的福地，也是他重回大銀幕的起點。他的新片將由曾揚名坎城影展的女導演麥雯執導，有機會讓他風光回歸國際一級影展。

而先哭窮、被律師指根本付不出千萬美元賠償金的安珀，果然不是省油的燈，據美國媒體報導，她放出想寫關於自己和強尼婚姻內幕的專書風聲，立刻引來出版社的重金爭取，有機會賺進1500萬美元，不但可以幫她解決賠償金的問題，還能倒賺個幾百萬美元，可以彌補她再也很難接演大片的損失。

坎城影展 好萊塢 家暴

上一則

「步步」童星19歲了 生活照穿貼身衣S曲線全都露

下一則

林青霞1.4億豪宅燒8小時才撲滅 報平安「都好」

延伸閱讀

強尼「聖光女律師」滿38歲生日 私密行程曝光

強尼「聖光女律師」滿38歲生日 私密行程曝光
安珀赫德再出招...竟扯出這疑點 求丟棄判決結果

安珀赫德再出招...竟扯出這疑點 求丟棄判決結果
超無辜…「格雷女」硬被扯進強尼、安珀糾紛中 求停手

超無辜…「格雷女」硬被扯進強尼、安珀糾紛中 求停手
強尼戴普忙出輯 古裝大片將開拍 有望成重返好萊塢試金石

強尼戴普忙出輯 古裝大片將開拍 有望成重返好萊塢試金石

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
林青霞。（取材自微博）

林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生

2022-07-07 19:14

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗