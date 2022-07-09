化身路易15 強尼先在歐洲復出

強尼戴普復出之作已經確定。（歐新社資料照片）

強尼戴普打贏控告前妻安珀赫德的誹謗官司後，復出影壇第一炮將是法國片「La Favorite 」，要扮演在位60年、形象卻先盛後衰的法王路易十五，雖然不是好萊塢 大片，Netflix卻搶下該片在法國的串流上架權，顯然對片子頗具信心。

安珀赫德被傳光靠新書版權費，就能付清賠償金再倒賺。（歐新社資料照片）

由於被安珀赫德在報上發表的文章中影射為「家暴 男」，強尼戴普原本還在高峰的演藝事業迅速走下坡，最怕片子和負面新聞沾邊的好萊塢各大影業，陸續與他切割，他曾感嘆自己被好萊塢封殺。

與此同時，歐洲影壇始終沒有少過對他的推崇，光是去年他就先後在捷克的卡羅維瓦利與西班牙的聖賽巴斯提安兩個影展獲得演藝成就的表揚，歐洲不僅是療癒他低潮的福地，也是他重回大銀幕的起點。他的新片將由曾揚名坎城影展 的女導演麥雯執導，有機會讓他風光回歸國際一級影展。

而先哭窮、被律師指根本付不出千萬美元賠償金的安珀，果然不是省油的燈，據美國媒體報導，她放出想寫關於自己和強尼婚姻內幕的專書風聲，立刻引來出版社的重金爭取，有機會賺進1500萬美元，不但可以幫她解決賠償金的問題，還能倒賺個幾百萬美元，可以彌補她再也很難接演大片的損失。