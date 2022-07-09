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「教父」3子 詹姆斯肯恩辭世 只剩艾爾帕西諾

記者蘇詠智／綜合報導
詹姆斯肯恩今年2月曾出席「教父」50周年特映。（路透）
詹姆斯肯恩今年2月曾出席「教父」50周年特映。（路透）

經典名片「教父」今年歡慶50周年，扮演老教父馬龍白蘭度長子的詹姆斯肯恩，2月還曾出席洛城特映會，傳出在美國時間6日去世，享壽82歲。

片中演他小弟、實際只比他小一個月的艾爾帕西諾，稱他是「一輩子的朋友」，「教父」裡的3個親兄弟，扮演次子的約翰卡薩爾實際最年長，卻在上映6年後癌症去世，令當時女友梅莉史翠普心碎，而今詹姆斯肯恩也離世，僅剩艾爾帕西諾。

1972年的電影「教父」，從左至右，詹姆斯凱恩、馬龍白蘭度、艾爾帕西諾、約翰卡薩...
1972年的電影「教父」，從左至右，詹姆斯凱恩、馬龍白蘭度、艾爾帕西諾、約翰卡薩爾。（美聯社）

詹姆斯肯恩最早曾在「愛瑪姑娘」、「龍虎盟」等片演配角，並在一堆影集中亮相，直到扮演「教父」裡脾氣火爆、被亂槍打死的長子桑尼才成為知名紅星，還提名奧斯卡最佳男配角，不過當年「教父」除他之外，還有艾爾帕西諾與扮演教父義子的勞勃杜瓦同時入圍男配，一起敗給「酒店」的喬伊葛雷，然而艾爾和勞勃日後分別因「女人香」和「溫柔的慈悲」，登上奧斯卡影帝寶座，詹姆斯卻永遠沒有再戰小金人的機會，一生僅這麼一次入圍。

令人感慨的是他曾推掉「霹靂神探」、「飛越杜鵑窩」、「克拉馬對克拉馬」，結果接手的人選全成了當屆影帝。為了避免被定型只能演幫派分子，他也曾和芭芭拉史翠珊合作歌舞愛情片「俏佳人」，與瑪莎梅遜主演的文藝喜劇「第二章」更在台灣叫好又叫座。

戲裡戲外一樣有個性的詹姆斯，曾有過4段婚姻，第2段雖然只撐了一年，卻為他添了個兒子史考特，史考特肯恩後來主演「深海尋寶」、「主力難當」等電影，更以影集「檀島警騎2.0」廣為觀眾熟知，算是成功接下父親衣缽。

沒拍到首集、僅參與續集但也和詹姆斯熟識的勞勃狄尼洛，坦言聞訊很傷心，芭芭拉史翠珊則讚他極富才華，「教父」導演柯波拉和亞當山德勒等影壇大咖也都發表悼念。

入圍 奧斯卡 導演

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