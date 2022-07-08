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布萊德怕被說跩 自曝臉盲症「沒人信我」

記者陳建嘉／綜合報導
布萊德彼特自爆罹患臉盲症，還苦惱表示，沒人願意相信他。（取材自Instagram）
布萊德彼特自爆罹患臉盲症，還苦惱表示，沒人願意相信他。（取材自Instagram）

58歲布萊德彼特近期已經為新片「子彈列車」宣傳，但他最近自報罹患面容失認症（Prosopagnosia，也稱臉盲症），也擔心是否會被誤認個性冷漠、難以親近，還苦惱表示「沒人願意相信我。」

布萊德彼特最近接受「GQ」8月號雜誌訪問，提到自己雖然沒經過醫師診斷，但他認為自己有臉盲症，但身邊一直沒人相信，他說自己多年來都有用心記住每個人的臉，但還是無法仔細分辨，「不少人覺得他很疏遠、冷淡、難以相處，我很委屈，想見見其他與我遭受同樣病症所苦的人。」

其實布萊德也曾隱藏自己的症狀，但卻造成反效果，惹火不少人，他早在2013年就在接受「Esquire」就提過此事，並說他覺得人類的五官很像神祕、難解的事物「我無法捕捉一張臉的樣子」，也說因而想孤立自己，才會常常待在家中。他自嘲「所以很多人都很討厭我，覺得我認不出他，是一件很沒禮貌的事」，還說「如果你告訴對方自己在認人上有障礙，其實只會讓事件變得更糟、更得罪他們，對方只會覺得你很跩」。

臉盲症（Prosopagnosia或Face Blindness）是指患者會看不清別人的樣貌，或對別人的臉型失去辨識能力，一種認知障礙疾病，因大腦負責臉孔認知功能的部位「梭狀迴」受損，導致人們無法透過記憶人臉來認人，甚至無法辨識包含自己在內的熟悉臉孔。

布萊德彼特

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