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強尼戴普粉絲沒想放過安珀 狂罵：她不配擁有美麗的臉

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德說自己仍愛著強尼戴普。（路透資料照）
安珀赫德說自己仍愛著強尼戴普。（路透資料照）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的官司雖已告一段落，安珀的經濟狀況不僅陷入危機，更持續受到強尼的粉絲猛攻，最近因為一則新聞被挖出，表明安珀赫德的臉型若以希臘的黃金比例來算，無論是眉眼、鼻翼以及嘴唇，高達91.85%的完美比例，而強尼的粉絲在tik tok批評「她不配擁有這種美麗」、「美麗會消失，最好在衰老前帶來一些好的事物」，暗批她只有外表美麗，內心卻很苛刻。

媒體「Beauty Phi」曾於2016年以希臘雕像的黃金比例，評斷眾多女星，發現曾與強尼戴普交往的安珀赫德、凱特摩絲（Kate Moss）都有近乎完美的黃金比例，未料該新聞被挖出時，在網路上繼續大紅，強尼戴普的粉絲們雖認同她確實是美女，不過安珀一路走來的說謊、造假以及用美色魅惑等缺陷，卻也是被外界所詬病，才會大肆批評。

安珀最近不僅要準備上訴，更想推翻一審判決，她的訴狀中提及陪審員有人的年齡有問題、適任程度與合法性受到質疑，判決也不能算數，這點倒是讓外界開了眼界。安珀的律師指稱15號陪審員「看起來就不是1945年生，而是1970年生，顯然這位陪審員未經驗證，所以他是否被傳喚來加入這次的陪審團，是否適任，都需要再重啟調查。」安珀方面還建議不如重新再審，總之就是不接受目前自己慘敗的結果。

安珀赫德在先前與強尼戴普的官司敗訴。（歐新社資料照片）
安珀赫德在先前與強尼戴普的官司敗訴。（歐新社資料照片）

凱特

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