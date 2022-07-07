「雷神4」搞浪漫 首周票房有望挑戰3億元

娜塔莉波曼在「雷神索爾：愛與雷霆」有浪漫戲。（圖：迪士尼提供）

漫威大片「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor:Love and Thunder，雷神索爾4）已正式上映，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）以及泰莎湯普森（Tessa Thompson）皆回歸演出，因有大量的喜劇、動作場面，早就吸引許多粉絲期待，美媒「Deadline」粗估全球首周票房有望直達3億美元，克里斯為了拉抬票房，還特地開了Tik Tok帳號，自拍影片向粉絲告白「愛你們」。

漫威大片「雷神索爾：愛與雷霆」票房令人關注。（圖：迪士尼提供）

克里斯漢斯沃日前宣布加入Tik Tok，還不到一周已有近60萬粉絲，證明雷神魅力超強大，克里斯漢斯沃擺出先前在洛杉磯 、雪梨首映會的影片：「粉絲們，愛你們，『雷神索爾：愛與雷霆』6日上映，現在就開始買票吧」。

「雷神索爾：愛與雷霆」延續前一集的喜劇風格，加入更多意想不到的搞笑場面，再加上奧斯卡 金獎演員羅素克洛（Russell Crowe）、克里斯汀貝爾（Christian Bale）的加盟演出。不過，外界最好奇的是先前女主角娜塔莉波曼一改凡人面貌，而以「女雷神」的身分回歸。

導演 塔伊加維提迪（Taika Waititi）接受美媒「滾石」採訪時，也大讚娜塔莉，說她的角色非常重要，她與索爾之間的對手戲也非常浪漫。「前幾集有稍微觸碰到曖昧元素，但從未真正直擊愛情」，塔伊加維提迪提到「讓無堅不摧的雷神陷入愛情」，展現平凡的一面，絕對會讓許多觀眾更愛這個角色。

前一集「雷神索爾：諸神黃昏」（Thor:Ragnarok）的評價、票房都太好，塔伊加維提迪也坦言壓力很大，「所以我們必須保證這集更瘋狂、更誇張而且更娛樂，我相信我們做到了」。