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機場遇小粉絲問不停 「最親切男神」基努李維超有耐心

記者蘇詠智／綜合報導
基努李維（右）親切與小男孩互動。（取材自推特）
基努李維（右）親切與小男孩互動。（取材自推特）

走紅影壇近30年、被譽為「好萊塢最親切的好人」基努李維（Keanu Reeves），最近又有一件舉動獲得演藝圈同業的讚揚。電視製作人安德魯金莫（ Andrew Kimmel）和他搭同一班飛機從倫敦到紐約，下飛機後在提行李處，安德魯看見一個男孩纏著他問了一堆問題，他不但沒有不耐煩，還有問必答，態度非常好。

男孩問基努：「你為什麼去倫敦？」基努回答：「去拍紀錄片。」男孩又說道：「我在網上看到你去看一級方程式賽車的大獎賽。」基努答道：「對的，一級方程式賽車。」男孩接著再問：「你開車嗎？」基努回答他：「沒有開賽車，但我會騎摩托車。」

這男孩的問題沒有結束，又再問了基努是否住在紐約、到紐約幹啥、要待多久？基努則告訴他，自己住洛杉磯，要在紐約待個四、五天，準備欣賞百老匯名劇「美國野牛」（American Buffalo）等等。眼看男孩似乎沒問題可問，基努反問他為什麼去歐洲、在巴黎去了哪些展覽館、最喜歡哪一間等，態度親切到不行，還幫小男孩簽名，讓旁觀的安德魯忍不住稱讚：「這個人簡直好到不能再好，尤其才剛搭完一段國際線航班，這種小舉動能夠在人們的生活中帶來很大的改變，我必須要分享這個，我們需要更多的基努。」

基努李維走紅影壇近30年，依舊廣受歡迎。（路透資料照片）
基努李維走紅影壇近30年，依舊廣受歡迎。（路透資料照片）

基努李維的外表帥氣有型，是剛入好萊塢後獲得力捧的一大原因，雖然他的演技實力不特別得到肯定，但好萊塢業界對他的做人親切、善良始終給予好評，這也是為何有那麼多粉絲欣賞他，因為他在銀幕下的為人和他的外表、氣質一樣討人喜愛。

好萊塢 賽車 基努李維

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