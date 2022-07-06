16歲試戲被盯脫衣 蘇菲瑪索不知所措很掙扎

蘇菲瑪索透露16歲時曾有選角指導要她試戲時把衣服脫掉，讓她非常困擾。（路透）

少女時期即已電影 「第一次接觸」（La Boum）紅遍歐亞的法國女星蘇菲瑪索，就算年過半百，仍是法國觀眾最喜愛的女星之一。然而看似人生勝利組的她，並沒有比旁人輕鬆到哪兒，女星在演藝之路會碰上的困境，她也同樣躲不掉。近日她接受訪問，透露16歲時曾碰上一位5、60歲的選角指導要她在試戲時把衣服脫掉，強調那是一場性感的情節，讓她覺得非常困擾。

相較美國演員，法國藝人對於演出尺度的觀念比較開放，蘇菲的心目中還是有底線，在鏡頭前若是劇情需要，她也可以衣衫盡褪，不過年紀那麼大的選角指導要一位青春少女脫衣裸露，她認為很不應該、絕對不行。她坦言不喜歡這樣被擺明了吃豆腐，一方面卻又想要接到好的角色，有好幾次感到不知所措、十分掙扎。

蘇菲才十多歲就已經成為影壇紅星，有如在公眾眼前長大，她覺得演藝界人士常會在身旁設好保護圈，愈紅就愈封閉，因此也會愈寂寞，成功、成名也不是都不用付出代價。她少女時期就刻意和人疏離，免得隱私 外洩，幸好父母親會注意到要讓她保持踏實的態度。

儘管蘇菲的美貌一直備受推崇，她卻稱自己不可能比年輕的時候更漂亮，很接受年紀大了、美麗總會消褪，因而不會試圖抓住青春的尾巴，也不會在意哪裡又多出一條皺紋。