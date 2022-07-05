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蕾哈娜身價14億 成全國最年輕白手起家女富豪

記者胡玉立╱綜合報導
現年34歲的歌手兼Fenty Beauty執行長蕾哈娜，最近連續第三年登上富比世雜誌美國白手起家女性億萬富豪榜，是美國唯一40歲以下白手起家女性億萬富豪。(Getty Images)
現年34歲的歌手兼Fenty Beauty執行長蕾哈娜，最近連續第三年登上富比世雜誌美國白手起家女性億萬富豪榜，是美國唯一40歲以下白手起家女性億萬富豪。(Getty Images)

現年34歲的歌手兼Fenty Beauty執行長蕾哈娜(Rihanna)，最近連續第三年登上富比世雜誌(Forbes)全國白手起家女性億萬富豪榜，整體排名第21位；是全國唯一40歲以下白手起家女性億萬富豪。

蕾哈娜淨資產價值14億元，其中部分來自她成功的音樂事業，大部分來自她三個零售公司：Fenty Beauty、Fenty Skin和Savage X Fenty。彭博3月報導Savage X Fenty女性內衣公司正與顧問合作公開募股(IPO)，估值可能達30億元。蕾哈娜擁有該公司30%股份；她還擁有Fenty Beauty一半股份，該公司2020年創造5億5000萬元收入；公司另一半股份由法國奢侈時尚集團LVMH所有。

儘管這些數字令人咋舌，但蕾哈娜曾表示，她的重點不在於估值和榮譽。2019年她告訴紐約時報T雜誌，她從未打算發財，所以達到財務里程碑「不會阻止我工作」。這位九度葛萊美音樂獎得主還表示，她到頭來都會想把錢捐出來給適合的對象；「我的錢不是給我的；我總認為我可以幫助他人，」她說：「這世界真的可以讓人相信錯的事才是優先的，讓人錯過生命的意義何在才是生命的核心。」

蕾哈娜2012年創辦慈善基金「克拉拉萊昂內爾基金會」(Clara Lionel Foundation，CLF)，基金會成立一年後的首度活動是藉由銷售蕾哈娜與MAC Cosmetics口紅系列，為受到愛滋病毒影響的婦女和兒童籌集6000萬元。

富比世女性富豪榜單年紀比蕾哈娜略長、財富名列第16名的女億萬富翁，是現年41歲的金卡戴珊(Kim Kardashian)，她的淨資產為18億元。

現年34歲的歌手兼Fenty Beauty執行長蕾哈娜，最近連續第三年登上富比世...
現年34歲的歌手兼Fenty Beauty執行長蕾哈娜，最近連續第三年登上富比世雜誌美國白手起家女性億萬富豪榜，是美國唯一40歲以下白手起家女性億萬富豪。(Getty Images)

富比世 紐約時報 葛萊美

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