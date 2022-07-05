我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

13年前試鏡嫩樣曝光「雷神」清純樣萌翻粉絲

記者陳建嘉／即時報導
克里斯漢斯沃主演「雷神索爾：愛與雷霆」即將正式上映。(圖:迪士尼提供)
克里斯漢斯沃主演「雷神索爾：愛與雷霆」即將正式上映。(圖:迪士尼提供)

漫威「雷神索爾：愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)將上映，在最新釋出的幕後花絮中，「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)回顧當年試鏡索爾時的青澀模樣萌翻粉絲！導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)更掛保證，本集絕對會讓忠實影迷們為之瘋狂。

克里斯漢斯沃13年前的試鏡「雷神索爾」嫩樣曝光。(取材自YouTube)
克里斯漢斯沃13年前的試鏡「雷神索爾」嫩樣曝光。(取材自YouTube)

最新釋出的幕後花絮中，展現克里斯漢斯沃飾演索爾超過十年的蛻變成長，以及導演塔伊加維迪提的天才創意。克里斯2009年試鏡索爾的青澀模樣出土重現，製片凱文費吉（Kevin Feige）大讚他是尋遍全球萬中選一的完美人選，與他從首集一路合作至今的資深銀幕情侶搭檔娜塔莉波曼，也直稱看他表演非常令人激賞，不但投入工作至深，更有超棒喜感。

克里斯汀貝爾在「雷神索爾：愛與雷霆」飾演反派「屠神者格爾」。(圖:迪士尼提供)
克里斯汀貝爾在「雷神索爾：愛與雷霆」飾演反派「屠神者格爾」。(圖:迪士尼提供)

首度與塔伊加維迪提合作、並拜他所賜回歸飾演珍及其全新身分女雷神的娜塔莉波曼(Natalie Portman)也表示，和塔伊加合作總是非常好玩，「他能夠同時結合黑暗與滑稽」，就連本次飾演大反派「格爾」的克里斯汀貝爾（Christian Bale）也稱之為「超有創意的導演」，大讚她才華無比洋溢；塔伊加則說這集會讓上一集「雷神索爾3：諸神黃昏」（英語：Thor: Ragnarok）甘拜下風。

選用歌曲也一向精準到位的塔伊加，這次毫不例外地造就另一張超狂另類原聲帶，除了首支預告即已曝光的搖滾天團槍與玫瑰經典名曲「Sweet Child O' Mine」，在搶先大公開的完整曲目中，還有包括「Welcome to the Jungle」在內的另外三首槍與玫瑰熱門歌曲，全面設下致敬復古搖滾的基調。

但總是饒富玩心的塔伊加，當然也不會放過這個「惡搞」機會、以新世紀音樂天后恩雅的空靈名曲「Only Time」和傳奇天團阿巴合唱團的抒情經典「Our Last Summer」形成強烈反差，也使用兩大R&B天后瑪麗布萊姬和席亞拉的流行名曲「Family Affair」和「Goodies」巧妙對應劇情，兼飾石頭人戰士寇格的塔伊加更親自喜感獻聲一曲。

克里斯漢斯沃與娜塔莉波曼在「雷神索爾：愛與雷霆」並肩作戰。(圖:迪士尼提供)
克里斯漢斯沃與娜塔莉波曼在「雷神索爾：愛與雷霆」並肩作戰。(圖:迪士尼提供)

導演 漫威

上一則

李立群上海返台：回家心就安定 金窩銀窩比不上狗窩

延伸閱讀

西洋男神為戲裸身 愈紅未必包愈緊

西洋男神為戲裸身 愈紅未必包愈緊
男星為戲脫了 雷神露臀、喬許歐康納正面全裸喊超自在

男星為戲脫了 雷神露臀、喬許歐康納正面全裸喊超自在
雷神索爾「電臀」苦練11年 大銀幕確認全裸見影迷

雷神索爾「電臀」苦練11年 大銀幕確認全裸見影迷
觀影說劇／雷神索爾添夥伴 娜塔莉波曼變女雷神

觀影說劇／雷神索爾添夥伴 娜塔莉波曼變女雷神

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
劉嘉玲（左）多年來都會在社群媒體上發梁朝偉的生日文。（取材自微博）

梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽

2022-06-27 04:00

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里

留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里