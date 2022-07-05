13年前試鏡嫩樣曝光「雷神」清純樣萌翻粉絲

克里斯漢斯沃主演「雷神索爾：愛與雷霆」即將正式上映。(圖:迪士尼提供)

漫威 「雷神索爾：愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)將上映，在最新釋出的幕後花絮中，「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)回顧當年試鏡索爾時的青澀模樣萌翻粉絲！導演 塔伊加維迪提(Taika Waititi)更掛保證，本集絕對會讓忠實影迷們為之瘋狂。

克里斯漢斯沃13年前的試鏡「雷神索爾」嫩樣曝光。(取材自YouTube)

最新釋出的幕後花絮中，展現克里斯漢斯沃飾演索爾超過十年的蛻變成長，以及導演塔伊加維迪提的天才創意。克里斯2009年試鏡索爾的青澀模樣出土重現，製片凱文費吉（Kevin Feige）大讚他是尋遍全球萬中選一的完美人選，與他從首集一路合作至今的資深銀幕情侶搭檔娜塔莉波曼，也直稱看他表演非常令人激賞，不但投入工作至深，更有超棒喜感。

克里斯汀貝爾在「雷神索爾：愛與雷霆」飾演反派「屠神者格爾」。(圖:迪士尼提供)

首度與塔伊加維迪提合作、並拜他所賜回歸飾演珍及其全新身分女雷神的娜塔莉波曼(Natalie Portman)也表示，和塔伊加合作總是非常好玩，「他能夠同時結合黑暗與滑稽」，就連本次飾演大反派「格爾」的克里斯汀貝爾（Christian Bale）也稱之為「超有創意的導演」，大讚她才華無比洋溢；塔伊加則說這集會讓上一集「雷神索爾3：諸神黃昏」（英語：Thor: Ragnarok）甘拜下風。

選用歌曲也一向精準到位的塔伊加，這次毫不例外地造就另一張超狂另類原聲帶，除了首支預告即已曝光的搖滾天團槍與玫瑰經典名曲「Sweet Child O' Mine」，在搶先大公開的完整曲目中，還有包括「Welcome to the Jungle」在內的另外三首槍與玫瑰熱門歌曲，全面設下致敬復古搖滾的基調。

但總是饒富玩心的塔伊加，當然也不會放過這個「惡搞」機會、以新世紀音樂天后恩雅的空靈名曲「Only Time」和傳奇天團阿巴合唱團的抒情經典「Our Last Summer」形成強烈反差，也使用兩大R&B天后瑪麗布萊姬和席亞拉的流行名曲「Family Affair」和「Goodies」巧妙對應劇情，兼飾石頭人戰士寇格的塔伊加更親自喜感獻聲一曲。