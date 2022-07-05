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裘莉出狠招不妥協 小布父母見不到愛孫

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉（左三）對孩子們有強大的主導權。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左三）對孩子們有強大的主導權。（路透資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變快要滿六年，雙方始終沒辦法搞定孩子監護權的問題，占有優勢的裘莉，據傳把小孩抓得牢牢，布萊德彼特想和他們相處都很難，更無法建立深厚的關係，且裘莉也不讓他們和小布的父母碰面，昔日的祖孫已經好幾年沒有重聚，爺爺奶奶想念孫子孫女、備受煎熬，只能期盼自己兒子多多努力，設法讓他們再見到孩子們。

布萊德彼特（左二）和母親（右一），昔日都和孩子們常相處，還一起出席公開活動。（路...
布萊德彼特（左二）和母親（右一），昔日都和孩子們常相處，還一起出席公開活動。（路透資料照片）

布裘婚變後，裘莉堅持不妥協，打死不願意和小布共享監護權，被外界視為離婚戰中的「大反派」，八卦刊物更直指她蓄意要報復小布，才會使盡心機來刁難。最新一期「國家詢問報」繼續強調裘莉不讓小孩見小布的爸媽，對於養子女們影響可能還不很大，但她與小布所生的兩女一子，可就是見不到親爺爺與親奶奶，且這一阻攔就是好幾年，讓人對小布的父母相當不忍。

過去布裘還如膠似漆時，不要說是親生的孩子們，連養子女也都會常和小布爸媽相處，彼此也像是正常祖孫一樣的互動，現在裘莉鐵了心阻斷祖孫碰面的機會，小布爸媽也知道裘莉狠起心來是誰也勸不了，並沒有奢望她能改變，只能期待自己兒子想辦法製造奇蹟，然而這樣就又給小布很大的壓力，他本來就為了離婚拖到現在、死結打不開而傷腦筋，再加上不願父母傷心，心情更難好轉。裘莉這招，確實準確命中要害。

小布 裘莉 布萊德彼特

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