影／不熱嗎？蕾哈娜產後首曝光「黑色羽絨衣包緊緊」

全球樂壇身家最豐厚的女王蕾哈娜， 今年5月順利產下與男友饒舌歌手A$AP Rocky的小孩。（取材自Instagram）

全球樂壇身家最豐厚的女王蕾哈娜（Rihanna）， 今年5月順利產下與男友饒舌歌手A$AP Rocky的小孩，產後神隱至今已近2個月，近日她出席倫敦音樂節替上台的男友加油打氣。

蕾哈娜產後不到2個月就被直擊出席公開場合，只見蕾哈娜戴著墨鏡、身穿黑色外套，還開心地向粉絲合影、對著鏡頭比YA，看起來心情相當不錯。不過，一向穿著火辣的蕾哈娜產後曝光卻意外低調，只見她穿著黑色羽絨外套、搭配黑色長褲，整個人包緊緊，讓人不免聯想是因為身材未恢復。有趣的是，有網友更在網上曝光直擊影片，蕾哈娜的穿著也引來網友們討論：「倫敦天氣不熱嗎？」、「也穿太多了吧」。

🎥: rihanna at wireless festival in london today pic.twitter.com/v1iPbUfsFO — 𝖌𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑 (@gabgonebad) July 1, 2022