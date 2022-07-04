瑞奇馬汀與夫情已淡？ 傳婚內出軌 騷擾「小王」

瑞奇馬汀（右）和吉萬尤塞夫在5月還一起出席坎城影展活動，卻被揭露在兩個多月前結束一段婚外情。（歐新社資料照片）

拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）近日大走衰運，先是前經紀人蕾貝卡祖克（Rebecca Drucker）控告他欠她300萬美元的佣金，然後又傳出他被波多黎各發出禁制令，不得接近提出申請的匿名人士，該人士據稱是他的舊情人，兩人分手兩個月，他卻無法接受，至少三次被發現在該人士的家附近徘徊，讓該舊愛心生恐懼，擔心自己的人身安全，才會提出禁制令的申請。

瑞奇馬汀被傳遭到舊愛申請禁制令，指稱不滿分手，有騷擾對方的行為。（歐新社資料照片）

不過瑞奇馬汀和丈夫吉萬尤塞夫（Jwan Yosef）結婚快滿五年，沒傳過婚變，而提出禁制令申請的男子據信不是吉萬，等於瑞奇不但搞外遇，還騷擾「小王」，問題相當嚴重。

根據波多黎各的媒體報導，該匿名申請禁制令的男子，與瑞奇馬汀交往七個月，在兩個月之前分手，然而瑞奇不願意接受，才會讓該人士感到恐懼、不得不透過法律動作自我保護，然而禁制令目前還未送抵瑞奇馬汀手上。瑞奇馬汀本人沒有回應，僅透過律師代為否認，表示一切指控都是子虛烏有，是別人捏造，他們有信心當所有事實都浮上水面，瑞奇馬汀會獲得平反。

瑞奇馬汀早年以「電動馬達」扭臀性感形象走紅，成為萬千女性心目中的偶像，之後震撼出櫃，目前與吉萬尤塞夫共同養育四個小孩，倘若真的像指控中所言的搞外遇還騷擾舊愛，形象和事業都將毀滅，也難怪他的團隊要趕快發聲明否認。