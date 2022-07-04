甩「惡女」形象 36歲琳賽蘿涵升格人妻

琳賽蘿涵（左）宣告已是貝德夏馬斯的妻子。（取材自Instagram）

曾因「天生一對」（The Parent Trap）成為暴紅童星、憑「辣妹過招」（Mean Girls）與「辣媽辣妹」（Freaky Friday）登上頭號少女偶像寶座的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），經歷演藝生涯的高低起伏，想要擺脫昔日的「惡女」形象，除了接演Netflix的最新聖誕電影 ，也在社群網站 上宣告自己成為人妻，和未婚夫貝德夏馬斯（Bader Shammas）已經結婚。

琳賽蘿涵在滿36歲的前一天，於社群網站上發布和貝德夏馬斯的合照，寫道：「我是全世界最幸福的女人，你找到了我，同時也知道我想要找到快樂與恩典。我對你成為我的丈夫、我的生命和我的一切，感到好震撼。每個女人應該每天都要有這種感覺。」

貝德夏馬斯是瑞士信貸集團在杜拜的助理副總裁，琳賽曾經為了他勤跑杜拜、共度兩人時光。琳賽曾因年紀輕輕即大為走紅，生活糜爛，還和布蘭妮（Britney Spears）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）被視為好萊塢 「惡女幫」代表，曾被拍到一起擠一部小車的畫面，之後她卻和派瑞絲希爾頓鬧翻，過了好幾年才口頭上和好，雖然去年派瑞絲連辦三天的婚事也還是沒有邀請她參加，她在社群網站上發布結婚喜訊，派瑞絲仍留言道賀。而派瑞絲去年11月結婚，半年多之間，布蘭妮和琳賽也都先後當了人妻，昔日的惡女們紛紛走進人生新的階段。