挑戰「失業風暴」 茱麗葉畢諾許淪為底層清潔工

茱麗葉畢諾許在電影「失業風暴」中挑戰底層清潔工。（取材自IMDb）

拿過奧斯卡獎、威尼斯影展影后、柏林影展影后、坎城影展 影后的法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche），不斷挑戰戲路，「失業風暴 」（Ouistreham）挑戰底層清潔工，想盡辦法爭取演出。

鏡週刊報導，「失業風暴」改編自法國2010年最具話題及爭議性的紀實報導文學「資深記者化身底層階級180天」（Le quai de Ouistreham），原著調查記者芙蘿倫絲歐貝納（Florence Aubenas）隱姓埋名，跑去職業介紹所爭取基層清潔工的職務，體驗究竟當今法國社會底層的生活是怎麼回事。這本書出版後撼動法國社會各階層、且最具話題性及爭議性的紀實報導文學。

原本作者芙蘿倫絲歐貝納對於翻拍成電影 抱持懷疑態度，最後她指定讓同樣也是作者背景的艾曼紐卡瑞（Emmanuel Carrère），出任本片的編導。而茱麗葉畢諾許聽到要拍成電影的消息，就不斷主動接觸作者，希望能讓她參與拍攝本片，最後不僅取得芙蘿倫絲歐貝納的認可，也獲得素人演員的青睞與認同，在「失業風暴」中看見他們同台飆戲。

茱麗葉畢諾許不僅在片中卸下妝容與華衣，不遺餘力地展現自我樸素的樣貌，詮釋生活無法獲得保障、被剝削、嘲弄、歧視的勞動族群，並以此片獲得了諸多好評，被譽為茱麗葉畢諾許職業生涯最完美的演出。

劇中茱麗葉畢諾許當起清潔工，與一群女人一起工作。在她的新身分中，她親身經歷了財務不穩定和邊緣化等問題，更發現這些清潔工最好的情況僅是還可以同時兼幾份臨時工，並在各個相距遙遠的工作地點間奔波往返。

因為在那個底層世界，工作非常稀有，可以歇息的夜晚非常短，大家連生病的權利都沒有，因為沒有保險負擔看病的錢。但同時瑪麗也經歷到這些幕後女性勞工的互助、團結和彼此間親密的連結，因此她也決定寫下這些遭遇進入她的新書之中。