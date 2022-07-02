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楊紫瓊殺入「小小兵2」教功夫 穩坐北美卡通最佳首映

記者蘇詠智／即時報導
「小小兵2:格魯的崛起」創下疫情期間卡通片在北美的最高首映票房。(圖:UIP提供)
「小小兵2:格魯的崛起」創下疫情期間卡通片在北美的最高首映票房。(圖:UIP提供)

新冠肺炎疫情造成檔期延後快滿兩年的「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Guru)，並未因此退燒，北美上映後可望以4天1億1600萬美元的佳績，穩坐美國國慶假期賣座冠軍，也締造疫情期間卡通動畫片在北美最好的首映票房紀錄，顯然美國民眾真的不再視走進戲院看電影為畏途，已經習慣與病毒共存而不影響正常生活的日子。

「小小兵2:格魯的崛起」本是前年暑假的美國國慶檔期大片，不料新冠肺炎疫情當時正在全球延燒，美國絕大多數戲院都關閉，自然不是推出上檔的好時機，所以檔期一延再延，直到本周才在美國正式上映。而「小小兵」果然是大朋友、小朋友的最愛，賣座一路開高走高，壓倒其他同檔大片，完全不因延後兩年上映而受到影響，甚至比迪士尼發行、皮克斯年度動畫大片「巴斯光年」(Lightyear)的反應還要出色許多，「巴斯光年」美國上映兩周至今票房才要突破1億美元，但「小小兵2:格魯的崛起」不到1周就做到了。

楊紫瓊為「小小兵2:格魯的崛起」中的周師父配音。(圖:UIP提供)
楊紫瓊為「小小兵2:格魯的崛起」中的周師父配音。(圖:UIP提供)

在這一集中，楊紫瓊聲音演出退休的功夫大師「周師父」，她在舊金山的唐人街開一間小小的針灸館，雖然身材嬌小、看起來毫不起眼，卻能使出超威的功夫絕技，輕而易舉就打敗大反派「威酷魔王」派來的惡棍，不但救了小小兵，也讓他們大開眼界，哀求她當他們的師父，好教他們學會各種功夫絕招，讓他們拯救主人格魯。她一開始拒絕，但當看到這些小小兵完全沒有任何的格鬥能力，才答應收他們為徒。

導演凱爾巴爾達說：「周師父在小小兵最需要的時候救了他們，秀出令人歎為觀止的功夫絕技，小小兵也馬上就知道他們必須拜她為師，才能學會功夫救出格魯。我們很興奮能請到楊紫瓊為周師父這個角色配音，不只是因為她是一名傳奇性的動作巨星，也是因為她擁有非常獨特又充滿魅力的聲音。」楊紫瓊認為真的用身體演出在這部動畫片中的戲份，比只用聲音為這個角色配音來得更容易，所以都會在錄音間動來動去。而且周師父在片中有很多激烈的打鬥動作戲份，她會想像當觀眾看到這些戲分的時候會覺得有多搞笑。

「小小兵2:格魯的崛起」因疫情延檔兩年，終於盛大上映。(圖:UIP提供)
「小小兵2:格魯的崛起」因疫情延檔兩年，終於盛大上映。(圖:UIP提供)

疫情 楊紫瓊 新冠肺炎

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