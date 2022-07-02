我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

「閃電俠」槓上「貓王」？東京上演全武行是謠言

記者蘇詠智╱綜合報導
奧斯汀巴特勒到東京宣傳「貓王艾維斯」，卻被編造與其他演員肢體衝突的假消息。（路透資料照片）
奧斯汀巴特勒到東京宣傳「貓王艾維斯」，卻被編造與其他演員肢體衝突的假消息。（路透資料照片）

明年暑期才要上映的DC漫畫大片「閃電俠」(The Flash)，男主角伊薩米勒(Ezra Miller)因為接連不斷的鬧事、形象頗為負面，各方都為電影公司擔憂，深怕伊薩一個人影響整部片的票房。

而伊薩近來更被傳和「貓王艾維斯」(Elvis)男主角奧斯汀巴特勒(Austin Butler)在東京的pub一言不和起衝突，伊薩對奧斯汀叫囂，奧斯汀則出手推了伊薩，到最後兩個一起被趕出pub。不過對此最新傳聞，不只奧斯汀方面否認，專門報導明星與名人八卦的TMZ也指警視廳稱沒有這事件的任何紀錄。

伊薩米勒主演的大片還沒上映，已惹了一堆麻煩，最早一件是前年春天在冰島的酒吧外，被拍到掐住一名女性的脖子，當時外界還弄不清究竟他是真的發火還是在開玩笑。該女子在兩年之後，終於首度對外解釋到底事情怎麼發生的。

原來該女子看到穿著涼鞋的伊薩米勒腳上有傷痕，問他怎麼受傷的，伊薩回答是因為打架，女子開玩笑表示自己可以和他打一架。然後兩人約在外面的吸菸區，女子覺得伊薩是知道也覺得她是在開玩笑，哪知女子的友人起哄，反而把伊薩激怒，跟她來真的，讓她受到暴力攻擊。

冰島事件發生的當下，「閃電俠」還沒開拍，電影公司還可以考慮換人，最終卻沒有把伊薩換掉，現在片子殺青、伊薩戲分多到無法換人重拍，電影公司也沒辦法讓耗資2億的「閃電俠」當作影音平台原創影片推出，嘗到當初不換人的痛苦。而伊薩米勒負面傳聞多到被網友瞎掰和另一位話題小生的衝突，也是近年來的好萊塢演藝圈罕見情形。

伊薩米勒形象敗壞，負面傳聞不斷。（路透資料照片）
伊薩米勒形象敗壞，負面傳聞不斷。（路透資料照片）

電影 冰島 八卦

上一則

日媒曝山崎賢人與廣瀨鈴半同居 戀情公司也知情

下一則

林依晨任影展引言人 狂罵「螢火蟲之墓」阿姨

延伸閱讀

墮胎法被推翻後 德州避孕藥需求增

墮胎法被推翻後 德州避孕藥需求增
「閃電俠」槓「貓王」東京上演全武行？竟是謠言一場

「閃電俠」槓「貓王」東京上演全武行？竟是謠言一場
艾瑪華森傳切割JK羅琳遭出征 同片演員發聲「沒不合」

艾瑪華森傳切割JK羅琳遭出征 同片演員發聲「沒不合」
東京飆97度平6月紀錄 持續高溫供電恐拉警報

東京飆97度平6月紀錄 持續高溫供電恐拉警報

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖：芒果TV提供

王心凌媽身材火辣「平常不穿內衣」 吳宗憲告白求交往

2022-06-26 22:02
劉嘉玲（左）多年來都會在社群媒體上發梁朝偉的生日文。（取材自微博）

梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽

2022-06-27 04:00

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%