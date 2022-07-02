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西洋男神為戲裸身 愈紅未必包愈緊

記者蘇詠智╱綜合報導
克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」的裸露，引起話題。(取材自YouTube)
克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」的裸露，引起話題。(取材自YouTube)

影視節目的表現尺度愈來愈廣，藝人們多必須面對「為藝術而犧牲」，曾以Netflix影集「王冠」(The Crown )奪下艾美獎、金球獎等視帝榮耀的英國小生喬許歐康納(Josh O'Connor)，在即將於台灣各大影音平台上架的電影「母親節幽會」(Mothering Sunday)中，又有正面全裸的鏡頭，該片因此部分地區被列入「18禁」。

擅長詮釋心理糾結男性的喬許，在「母親節幽會」中與女主角(Odessa Young)有尺度大膽的激情片段，兩人不但全裸，他還露出正面「重點」。雖然不是他第一次在影視作品中如此解放，但他現已貴為視帝，通常愈紅只會愈包愈緊，他卻喜歡在詮釋角色時呈現最徹底的面向，而且在激情過後，也沒有馬上把衣服穿回來。

比喬許歐康納知名度更高的「雷神索爾」(Thor)克里斯漢斯沃( Chris Hemsworth)，也在「雷神索爾：愛與雷霆」(Thor：Love and Thunder)中獻上背面全裸露臀畫面，創下漫威英雄片男主角最大尺度。

喬許歐康納在「母親節幽會」中全裸還露點。(取材自推特)
喬許歐康納在「母親節幽會」中全裸還露點。(取材自推特)

克里斯漢斯沃自我解嘲：「這可是花了快10年才能實現，有點像是美夢成真。」八卦刊物稱他在拍攝這一段之前，還特別徵求太座的同意，太座也親自監督他鍛鍊，以便能展現最健美的體格。

另外，與泰勒絲(Taylor Swift)交往好幾年的英國小生喬歐文(Joe Alwyn)，近來在影集「聊天紀錄」(Conversations with Friends)中也難得拍了全裸床戲，只是「聊」劇原著作者上一部作品「正常人」(Normal People)被改編為影集，男女主角不乏正面全裸鏡頭，讓觀眾對「聊天紀錄」也有類似期待，最後發現喬歐文和女主角的激情場面有保留，不由感到失望。

喬歐文(左)在「聊天紀錄」的激情尺度，有所保留。(取材自IMDb)
喬歐文(左)在「聊天紀錄」的激情尺度，有所保留。(取材自IMDb)

母親節 英國 艾美獎

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