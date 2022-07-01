我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

主演談「怪奇物語4」 暴雷有人領便當

娛樂新聞組╱綜合報導
全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」第4季下半輯將上線，僅2集總時長卻直逼4小時，主演群日前透露「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。（取材自Netflix）
全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」第4季下半輯將上線，僅2集總時長卻直逼4小時，主演群日前透露「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。（取材自Netflix）

在全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」（Stranger Things）第四季下半輯近日上線，僅兩集總時長卻直逼四小時，如電影般精華，不過主演群日前已先暴雷「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。

恐怖中交織友情、愛情的「怪奇物語」第四季第一輯自5月27日上線後三周，便締造總觀看時數7.81億小時的成績，打破「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）第二季創下的28天吸睛6.56億小時紀錄，奪回Netflix英語劇集收視冠軍。

在最新預告裡，本季大反派「威可那」宣告：「妳的朋友們已經沒救了」，讓劇迷憂慮主角們安危，連「怪奇物語」主要演員及主創杜法兄弟（Duffer Brothers）近期受訪時，也屢屢透露將有數個角色死亡。

最早透露有重要角色將「領便當」的，是飾演「威爾」的諾亞•許納普（Noah Schnapp）。日前他上吉米•法隆（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」，被問到第二輯發展時竟脫口說出：「有幾個人會死。」被主持人抓包劇透的他還說：「但我又沒說是誰。」引爆網路哀鴻遍野。

令人意外的是，希望劇中人物說再見的最大旗手，竟是女主角「伊萊雯」米莉•芭比•布朗（Millie Bobby Brown）。日前她接受訪問時分享，「怪奇物語」演員陣容越來越龐大，本季演員想拍全體合照時，鏡頭竟然塞不下，並打趣說：「真的需要開始殺掉幾個人。」

杜法兄弟近期被追問，觀眾是否要有心理準備面對第二輯更多角色死亡時，羅斯•杜法（Ross Duffer）坦然回應，「我不是很想說，但我會很為第二輯中的人物們擔憂，絕對會」。他指出，「這是比較黑暗的一季，這些孩子也已經不是孩子了，所以每個人都有危險，你們必須親眼揭曉」。

電影 Netflix

上一則

林志穎圓導演夢 只給弟弟一秒鏡頭

下一則

9歲女兒燙髮挨批 黃磊力挺「愛美是天性」曝親子關係

延伸閱讀

「紙房子：韓國篇」評價兩極 朴海秀：第2部會解開疑惑

「紙房子：韓國篇」評價兩極 朴海秀：第2部會解開疑惑
王心凌當浪姐114天渾身傷不後悔 「五星連珠」領風潮

王心凌當浪姐114天渾身傷不後悔 「五星連珠」領風潮
娛樂／「怪奇物語」第4季更黑暗 主演看了都怕

娛樂／「怪奇物語」第4季更黑暗 主演看了都怕
NBA／不靠三分球登歷史得分王 賈霸自豪

NBA／不靠三分球登歷史得分王 賈霸自豪

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖：芒果TV提供

王心凌媽身材火辣「平常不穿內衣」 吳宗憲告白求交往

2022-06-26 22:02
劉嘉玲（左）多年來都會在社群媒體上發梁朝偉的生日文。（取材自微博）

梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽

2022-06-27 04:00

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手