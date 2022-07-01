主演談「怪奇物語4」 暴雷有人領便當

全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」第4季下半輯將上線，僅2集總時長卻直逼4小時，主演群日前透露「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。（取材自Netflix）

在全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」（Stranger Things）第四季下半輯近日上線，僅兩集總時長卻直逼四小時，如電影 般精華，不過主演群日前已先暴雷「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。

恐怖中交織友情、愛情的「怪奇物語」第四季第一輯自5月27日上線後三周，便締造總觀看時數7.81億小時的成績，打破「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）第二季創下的28天吸睛6.56億小時紀錄，奪回Netflix 英語劇集收視冠軍。

在最新預告裡，本季大反派「威可那」宣告：「妳的朋友們已經沒救了」，讓劇迷憂慮主角們安危，連「怪奇物語」主要演員及主創杜法兄弟（Duffer Brothers）近期受訪時，也屢屢透露將有數個角色死亡。

最早透露有重要角色將「領便當」的，是飾演「威爾」的諾亞•許納普（Noah Schnapp）。日前他上吉米•法隆（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」，被問到第二輯發展時竟脫口說出：「有幾個人會死。」被主持人抓包劇透的他還說：「但我又沒說是誰。」引爆網路哀鴻遍野。

令人意外的是，希望劇中人物說再見的最大旗手，竟是女主角「伊萊雯」米莉•芭比•布朗（Millie Bobby Brown）。日前她接受訪問時分享，「怪奇物語」演員陣容越來越龐大，本季演員想拍全體合照時，鏡頭竟然塞不下，並打趣說：「真的需要開始殺掉幾個人。」

杜法兄弟近期被追問，觀眾是否要有心理準備面對第二輯更多角色死亡時，羅斯•杜法（Ross Duffer）坦然回應，「我不是很想說，但我會很為第二輯中的人物們擔憂，絕對會」。他指出，「這是比較黑暗的一季，這些孩子也已經不是孩子了，所以每個人都有危險，你們必須親眼揭曉」。