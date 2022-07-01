「洛基」湯姆希德斯頓5月才訂婚 未婚妻認懷孕了

湯姆希德斯頓(左)已向女友札薇艾希頓求婚成功。(Getty Images)

漫威 「邪神洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）今年5月才大方宣布與演員女友札薇艾希頓（Zawe Ashton）訂婚，沒想到又傳出即將當爸？札薇最近出席新片首映會，由於衣服明顯寬鬆，小腹隆起，更有消息人士指出，小倆口非常期待即將到來的新生命，而她走紅毯時接受Vogue訪問時，證實了這項好消息。

根據「Page Six」報導，兩人的共同好友證實札薇已有身孕，求證湯姆希德斯頓時未獲得回應，湯姆當天也沒有陪同女友出席首映，讓外界相當好奇。不過札薇在走紅毯時，孕肚已經明顯到藏不住，並證實懷孕的喜訊。

湯姆與小四歲的札薇三年前因合作舞台劇 「背叛」結識，一拍即合而相戀，不過湯姆在與前女友泰勒絲（Taylor Swift）分手後，就放棄「高調戀愛」的想法，2019年9月爆出與札薇熱戀，兩人就鮮少公開放閃，僅是安靜地同居在亞特蘭大。今年3月兩人接受出席英國電影學院獎，就被發現女方無名指多出一顆巨大鑽戒，男方手上也有同款的，5月才證實訂婚消息。

另外，在漫威扮演「洛基」哥哥的「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），近期積極宣傳新片「雷神索爾：愛與雷霆」，回到老家澳洲 出席首映時，還帶著愛妻艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）以及一對雙胞胎兒子合影，他並爽快證實兩個兒子以及沒到場的女兒印蒂亞，都有客串演出「雷神索爾4」。