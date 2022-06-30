頻被問再扮美國隊長 克里斯伊凡不悅：已是安東尼了

克里斯伊凡已經正式卸下「美國隊長」。（取材自推特）

克里斯伊凡（Chris Evans）先前積極宣傳電影「巴斯光年」（Lightyear），即便已經離開漫威 影業，卸下「美國隊長」一角，仍有不少粉絲關注他接下來去向，甚至傳出漫威影業仍希望他回歸扮演，而他最近接受迪士尼 「D23」播客訪問時，面對自己頻被問這些問題，覺得對好友安東尼麥奇（Anthony Mackie）很不公平，「我覺得這些問題令人不開心」。

根據「Comicbook.com」報導，克里斯伊凡強調「美國隊長」對他來說是一趟難以置信的旅程，這個角色對他來說也非常珍貴，「但如果說要回歸，我必須說，事實上這個角色甚至不再屬於我了」，克里斯表示在「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame）、「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）之後，「美國隊長」的稱號就已經是屬於安東尼麥奇，「即使以不同的身分回歸，不是美國隊長，但你也知道，對於史提夫羅傑斯來說，那樣感覺也會...總之我會非常謹慎，因為我很喜歡那一段職業生涯」。

相較於先前訪談的模糊不明，克里斯伊凡如今已經認為不該再問他這些問題，主要是他也已經將盾牌交給「獵鷹」山姆威爾遜（Sam Wilson），但他也持開放態度表示，除非有一個近乎完美的解釋，但目前真的還看不到，而他早已肯定好友安東尼的表現，也說自己非常期待安東尼主演的「美國隊長4」。