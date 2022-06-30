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「闇黑電話」擄童怪 伊森霍克靠肢體語言飆好評

記者陳建嘉／綜合報導
伊森霍克（後）和梅森塔姆斯（前）在「闇黑電話」有不少驚悚的對手戲。（圖：UIP提供）
伊森霍克（後）和梅森塔姆斯（前）在「闇黑電話」有不少驚悚的對手戲。（圖：UIP提供）

驚悚大片「闇黑電話」（The Black Phone）由四度入圍奧斯卡金像獎的伊森霍克（Ethan Hawke）主演，他稱「擄童怪」是他演藝生涯中最可怕的角色，尤其片中他所戴的駭人面具，「看到這個面具，真的算是我見過最恐怖的東西了，有夠詭異的，有時在笑、有時臭臉、有時沒嘴巴、有時沒眼睛，包準你看過再也忘不掉。」該片也在北美影評網站「爛番茄」飆出好評，迄今仍有高達85%的新鮮度。

伊森霍克特地為角色設計專屬肢體語言。（圖：UIP提供）
伊森霍克特地為角色設計專屬肢體語言。（圖：UIP提供）

對伊森霍克來說，戴著面具演戲最大的挑戰就是該如何和其他演員產生情感互動，「我們從小到大都習慣以其他人的臉部表情來解讀他們的情緒，當人們遮住臉，你就會自動仔細觀察他們的手勢和肢體語言。」為這個角色設計獨特的手勢和肢體語言，對他來說是一項很有趣的挑戰。擄童怪戴的面具由湯姆薩維尼（Tom Savin）設計，他是一位知名特效化妝師，曾經為許多恐怖片打造特效化妝，包括「十三號星期五」（Friday the 13th）、「德州電鋸殺人狂2」（The Texas Chain Saw Massacre 2）等片。

「闇黑電話」故事敘述一個害羞但聰明的13歲男孩芬尼（梅森塔姆斯飾演，Mason Thames），被一名變態殺手綁架，並被關在一間經過隔音的地下室，所以不管他如何大聲尖叫也沒有用。當牆上一具壞掉的電話開始響起時，芬尼發現他可以聽到殺手之前的受害者的聲音，而且他們亟力想要確保他們發生的慘事不會發生在芬尼身上。

梅森塔姆斯在劇中遭伊森霍克綁架。（圖：UIP提供）
梅森塔姆斯在劇中遭伊森霍克綁架。（圖：UIP提供）

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