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強尼戴普忙出輯 古裝大片將開拍 有望成重返好萊塢試金石

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普毀謗官司勝訴，事業回春。（路透資料照片）
強尼戴普毀謗官司勝訴，事業回春。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的官司終於落幕，最後雙方各自要付對方罰款，然而安珀的判罰的賠償金超過千萬美元、遠多過強尼應付的金額，最後判決等於判定強尼勝訴，強尼接下來將與英國搖滾樂手傑夫貝克（Jeff Beck）合作推出新專輯，主演的最新大片也即將開拍，將是一部古裝劇情片，據悉耗資甚鉅，有望成為他回歸好萊塢影壇的試金石。

根據「TMZ」報導指出，強尼已經前往法國，準備拍攝串流平台Hulu投資的古裝劇情片「Jeanne du Barry」，該片由「我心深愛的國王」（Mon roi）法國才女導演麥雯（Maïwenn）執導並主演，雖然是法國故事，但主要會是一部好萊塢電影，「TMZ」也認為強尼戴普離開主流片廠多年之後，如果該片表現傑出，很有機會再度回歸主流影業。

據悉，強尼戴普的經紀團隊早在官司進行到一半，就開始為他接洽工作，為他挽回名聲後重返影壇做準備，隨著強尼戴普在網路上的呼聲越來越高，工作也越來越確定，不過強尼也尚未完全走出困境，主要是因為安珀赫德的團隊已經準備上訴，再加上強尼戴普還有另一個襲擊案準備審理，雖然先前合作愉快的「聖光女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez）會再度代表打官司，不過接下來狀況如何，好萊塢片商們仍在觀望。

「Jeanne du Barry」目前也尚未有上映日期，只因電影還未正式開拍，預計最快也要等到明年春天才可能上映。至於強尼先前被炒魷魚的「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列、「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列是否可能回心轉意找回強尼，目前還尚未有任何眉目。

好萊塢 電影 導演

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