R&B歌手凱利性犯罪判30年 律師：他對判決崩潰、會上訴

R&B天王凱利因長期性侵多名少女粉絲，性販賣、敲詐勒索等多項罪名確立，29日被聯邦法院判刑30年，並罰款10萬元。圖為凱利2008日在紐約被告時前往出庭。(美聯社)

美國節奏藍調歌手凱利（R. Kelly）今天被判30年徒刑，罪名是數十年來主導招募和誘騙青少女及女性發生性行為。他的律師說，凱利因判決而「崩潰」，但會尋求上訴。

55歲的凱利曾是歌壇巨星，以I Believe I Can Fly一曲走紅。法新社報導，這項判決比檢察官 求刑25年還要長，讓他多年來身敗名裂的過程告一段落。

凱利去年9月被控9項罪名全數被定罪，包括最嚴重的敲詐勒索。

美國紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）肯定這項判決對於證稱遭受「可怕虐待」的11名受害人來說是「重大成果」。

凱利的律師彭季恩（Jennifer Bonjean）向法官表示，凱利是在「混亂」環境下成長的產物，曾在孩童時期遭到性虐待。

判決宣讀後，彭季恩向媒體表示，凱利因這項判決「崩潰」，但會尋求上訴。彭季恩說：「坐牢30年對他來說猶如無期徒刑。」

凱利曾3度榮獲葛萊美獎（Grammy Awards），如今卻聲名狼藉，他在聆訊期間因訴訟未決，選擇不發言。

凱利在紐約被定罪一事，普遍被視為「#我也是」（#MeToo）反性侵 與性騷運動的里程碑，這是原告多為非裔女性的第一起大型性侵害審判。

這也是數十年來身陷虐待孩童與女性傳聞的凱利首度面臨刑事後果。證人提出了強暴、使用毒品、監禁和兒童情色等行為的駭人證詞。

紐約州案件的核心是凱利與已故歌手艾莉婭（Aaliyah）的關係。凱利譜寫並製作她的首張專輯「年齡不過是數字」（Age Ain't Nothing but a Number），後來與當年15歲的艾莉婭非法結婚，因為他擔心艾莉婭懷了他的孩子。

紐約布魯克林聯邦法院法官唐諾利（Ann Donnelly）說，證據顯示凱利「對人類的痛苦漠不關心」，且對受害者犯下「徹底的暴行」。唐諾利還告訴凱利：「這起案件不是關於性，而是關於暴力、殘忍與控制。」

凱利可能很快就會被送往芝加哥 的監獄。他8月將因兒童色情和妨礙指控，在芝加哥接受聯邦法院審判。他在伊利諾州和明尼蘇達州也面臨不同的州級指控。