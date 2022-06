強尼戴普告贏安珀赫德 事業起飛 最新古裝大片即將開拍

強尼戴普對於自己在誹謗官司上取勝。(路透)

強尼戴普(Johnny Depp)、安珀赫德(Amber Heard)的的官司終於落幕,最後雙方各自要付對方罰款,然而安珀的判罰的賠償金超過千萬美元、遠多過強尼應付的金額,最後判決等於判定強尼勝訴,強尼接下來將與英國搖滾樂手傑夫貝克合作推出新專輯,主演的最新大片也即將開拍,將是一部古裝劇情片,據悉耗資甚鉅,有望成為他回歸好萊塢 影壇的試金石。

根據「TMZ」報導指出,強尼已經前往法國,準備拍攝串流平台Hulu投資的古裝劇情片「Jeanne du Barry」,該片由「我心深愛的國王」(MON ROI)法國才女導演 麥雯(Maïwenn Le Besco)執導並主演,雖然是法國故事,但主要會是一部好萊塢電影 ,「TMZ」也認為強尼戴普離開主流片廠多年之後,如果該片表現傑出,很有機會再度回歸主流影業。

據悉,強尼戴普的經紀團隊早在官司進行到一半,就開始為他接洽工作,為他挽回名聲後重返影壇做準備,隨著強尼戴普在網路上的呼聲越來越高,工作也越來越確定,不過強尼也尚未完全走出困境,主要是因為安珀赫德的團隊已經準備上訴,再加上強尼戴普還有另一個襲擊案準備審理,雖然先前合作愉快的「聖光女律師」卡蜜兒會再度代表打官司,不過接下來狀況如何,好萊塢片商們仍在觀望。

「Jeanne du Barry」目前也尚未有上映日期,只因電影還未正式開拍,預計最快也要等到明年春天才可能上映。至於強尼先前被炒魷魚的「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列、「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列是否可能回心轉意找回強尼,目前還尚未有任何眉目。