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克里斯汀貝爾再扮蝙蝠俠？ 喊話「諾蘭執導」

記者陳建嘉／綜合報導
克里斯汀貝爾曾主演「黑暗騎士」三部曲。（取材自推特）
克里斯汀貝爾曾主演「黑暗騎士」三部曲。（取材自推特）

英國男星克里斯汀貝爾（Christian Bale）曾主演賣座電影「黑暗騎士」（The Dark Knight）三部曲，原先已說不再演超級英雄電影，卻因為喜歡「雷神索爾」（Thor）系列導演塔伊加維提迪（Taika Waititi），也很喜歡劇本，才加入「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）演出大反派「屠神者格爾」，他近期接受「Comicbook.com」訪問，被問及是否還想回歸「蝙蝠俠」，他說願意再度考慮，但導演一定要是克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）。

克里斯汀貝爾在「雷神索爾：愛與雷霆」演出反派「屠神者格爾」。（圖：迪士尼提供）
克里斯汀貝爾在「雷神索爾：愛與雷霆」演出反派「屠神者格爾」。（圖：迪士尼提供）

「不，不，但是還沒人跟我提過這件事」，貝爾並補充，他希望能由原三部曲導演克里斯多夫諾蘭再度回歸拍攝，「如果他選擇讓我們再次走同一條路，那麼是的，我會考慮，這一直是我們彼此之間的約定，我們會堅持下去，我們曾說我們只會拍三部電影，但之後我又對自己說，我只會跟克里斯一起拍」。言下之意表示目前華納兄弟影業並沒有找過他，但如果華納、導演諾蘭都想再拍，他回歸的可能性就極高。

此外，克里斯汀貝爾透露自己還沒看過羅伯派汀森（Robert Pattinson）版「蝙蝠俠」，「我還沒看過這部電影，但我會看的」，貝爾強調他其實很少看新片，與他合作的每一個導演聽到貝爾很少看電影，都會很驚訝說：「你在開玩笑嗎？」不過克里斯汀認為羅伯是一個很棒的演員，早在羅伯拍片之前，兩人就有先聊過，他也給對方建議，記得要知道輕易上廁所的訣竅。

一開始外界並不看好羅伯派汀森能演好「蝙蝠俠」，當時克里斯汀還在「Exra TV」的訪問中發聲力挺「當希斯萊傑（Heath Ledger）被選為小丑時，每個人幾乎都在抗議，但看他的表演有多精采，所以不要聽那些人的話，做好自己的事，羅伯是一個迷人的演員，也是一個很好的選擇」。

導演 電影 英國

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