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真人版「芭比」路透照曝光 死亡螢光綠 網友喊眼睛痛

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩葛斯林、瑪格蘿比為電影「芭比」的扮相引發議論。（取材自推特）
萊恩葛斯林、瑪格蘿比為電影「芭比」的扮相引發議論。（取材自推特）

明年夏天將上映的真人版「芭比」（Barbie）電影，男女主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與瑪格蘿比（Margot Robbie）造型曝光後引起熱烈討論，最近又有網友拍到全新路透照，只是主角兩人都穿著經典「死亡芭比粉」迷彩、「螢光綠」配件，讓網友喊「亮的我眼睛痛！」、「眼睛有點刺痛！」、「萊恩是不是後悔演了？」

風靡全球超過半世紀的芭比娃娃搬上大銀幕，女主角瑪格蘿比原本就是金髮美人，頗為符合芭比在粉絲心目中的形象，雖然31歲曾經引發「是否太年長」的疑慮，但在扮相公開後，好評遠多過質疑，不過萊恩葛斯林身為演技男神，造型則被認為過油。只是全新的路透照曝光，只見兩人身穿螢光色系運動套裝，螢光綠、螢光粉及螢光藍，大量運用「死亡芭比」顏色，造成視覺上的不舒服。

不過有網友表示，他們的還原度超高，更有資深芭比粉絲表示，他們的造型似乎是參考了在1994年推出的芭比娃娃，只是網友仍然褒貶不一，「肯尼好老...毀童年了」、「老是老了點，不過真的有點像」、「這個顏色一般人無法駕馭」、「芭比與她的時尚老爹」。只是導演可是「淑女鳥」（Lady Bird）、「她們」（Little Women）的金獎才女導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），她過去持續在評價、票房締造佳績，這次是否也能推出佳作，令人期待。

（截圖自eaby）
（截圖自eaby）
瑪格蘿比被譽為真人版「芭比」。（取材自推特）
瑪格蘿比被譽為真人版「芭比」。（取材自推特）
萊恩葛斯林的「肯尼」造型沒得到太多的好評。（取材自推特）
萊恩葛斯林的「肯尼」造型沒得到太多的好評。（取材自推特）

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