好萊塢被疫情延檔片幾乎出清「小小兵2」是最後一部？

「小小兵2：格魯的崛起」延檔近兩年才要上映，是疫情期間讓觀眾等最久的大片之一。圖／UIP提供

過去兩年好萊塢 影業受到新冠肺炎疫情 打擊，一度隨著絕大多數北美戲院暫停營業，大片檔期一延再延，觀眾雖然無奈卻也只能接受，到最後幾乎要習以為常。歷經近兩年，不少國家已經開始和病毒共存的新生活，戲院恢復開放，大片總算不用再靜待上檔最佳時機，將在7月上映的「小小兵2：格魯的崛起」應是最後一部遲來的延檔大片。

歐美的新冠肺炎疫情從前年3月起開始嚴重，首當其衝的就是派拉蒙「噤界II」，本來3月上旬已經在紐約舉行完首映會，一周之後只能被迫延檔，這麼一耽誤就是1年又2個月，才終於能和觀眾見面。更早宣布延檔的則是丹尼爾克雷格的龐德片告別作「007 生死交戰」，數度推遲之後，正式上檔日期從原定2020年4月初到了一年半之後的2021年10月，這之中還曾傳出影音串流平台願以2億多美元洽購獨家首播權，製片方卻開出一個讓他們談不下來的高價，仍是堅守在戲院先推出。

疫情衝擊下，好萊塢眾家大片不是繼續延檔，就是乾脆跳過戲院、直接高價賣給平台，要不就採戲院、平台同步推出的方式，結果卻是幾家歡樂幾家愁，所幸去年下半年後幾部大片陸續開出亮眼票房，「蜘蛛人：無家日」更是締造全球總票房近19億美元佳績，是疫情期間最出色表現。

包括「玩命關頭9」、「黑寡婦」等片都延檔1年至1年2個月後才和觀眾見面，北美打勝仗的「魔鬼剋星：未來世」則延了1年4個月才上映，湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」延檔1年11個月，已經讓影迷等得非常辛苦，一度被消遣「恐怕到2030年還不會推出」，「小小兵2：格魯的崛起」則以些微差距又後來居上，只差兩天就要滿兩年，許多枯等片子上映的小朋友，都要長大了。