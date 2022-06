「捍衛戰士：獨行俠」賣破10億美元 湯姆克魯斯回應了

「捍衛戰士:獨行俠」全球賣破10億美元,湯姆克魯斯恭喜院商和片商,也感謝觀眾的支持。(取材自IMDb)

即將在7月初滿60歲的湯姆克魯斯 (Tom Cruise),近日隨著「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)全球票房賣破10億美元,事業再創高峰,媒體稱他為「最後的電影 巨星」,讓他成了這陣子最出風頭的人物。對於觀眾熱情捧場,戲院商奉他為「救世主」,他當然不能沒有任何表示,特別在社群網站 上留言寫道:「致所有正在上映的影片、所有電影公司與所有戲院商:恭喜。致觀眾們:謝謝你們敢走出家門來讓我們娛樂你們,下回看電影時再見。」

「捍衛戰士:獨行俠」成了新冠肺炎疫情爆發後,繼「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)第2部全球賣破10億美元的巨片,也是今年截至目前為止最賣座的好萊塢電影,甚至超越了向來是市場常勝軍的漫威「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),許多觀眾一再進戲院重看「捍衛戰士:獨行俠」,票房數字愈累積愈高。

雖然在全球各地叫好叫座,「捍衛戰士:獨行俠」仍有些內容引起討論,包括首集由凱莉麥姬莉絲(Kelly McGillis)扮演的女主角並未回歸,整個在片中消失,導演解釋續集的情節主要是描述男主角人生中的後續發展,不希望引進太多前集的人物,感覺還在舊的框架裡打轉,所以一開始就沒打算要再安排他和首集的戀人繼續談情,凱莉則自認已經變老、變胖,很理解為何沒被找回去。

「捍衛戰士:獨行俠」男主角的感情對象不再是上集女主角。(取材自IMDb)

但撇開這些因素,開始有娛樂媒體分析「捍衛戰士:獨行俠」的劇情,覺得上一集女主角沒回歸是正確的決定,讓續集的編排顯得更完美,因為湯姆克魯斯扮演的男主角在續集中總算解開了一切的心結、丟掉困擾自己的包袱,可以邁向人生的新方向,所以感情對象換人,才和「重新出發」的意念是符合的。