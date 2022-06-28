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「捍衛戰士：獨行俠」賣破10億美元 湯姆克魯斯回應了

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛戰士：獨行俠」全球賣破10億美元，湯姆克魯斯恭喜院商和片商，也感謝觀眾的支持。（取材自IMDb）
「捍衛戰士：獨行俠」全球賣破10億美元，湯姆克魯斯恭喜院商和片商，也感謝觀眾的支持。（取材自IMDb）

即將在7月初滿60歲的湯姆克魯斯（Tom Cruise），近日隨著「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）全球票房賣破10億美元，事業再創高峰，媒體稱他為「最後的電影巨星」，讓他成了這陣子最出風頭的人物。對於觀眾熱情捧場，戲院商奉他為「救世主」，他當然不能沒有任何表示，特別在社群網站上留言寫道：「致所有正在上映的影片、所有電影公司與所有戲院商：恭喜。致觀眾們：謝謝你們敢走出家門來讓我們娛樂你們，下回看電影時再見。」

「捍衛戰士：獨行俠」成了新冠肺炎疫情爆發後，繼「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）第2部全球賣破10億美元的巨片，也是今年截至目前為止最賣座的好萊塢電影，甚至超越了向來是市場常勝軍的漫威「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），許多觀眾一再進戲院重看「捍衛戰士：獨行俠」，票房數字愈累積愈高。

雖然在全球各地叫好叫座，「捍衛戰士：獨行俠」仍有些內容引起討論，包括首集由凱莉麥姬莉絲（Kelly McGillis）扮演的女主角並未回歸，整個在片中消失，導演解釋續集的情節主要是描述男主角人生中的後續發展，不希望引進太多前集的人物，感覺還在舊的框架裡打轉，所以一開始就沒打算要再安排他和首集的戀人繼續談情，凱莉則自認已經變老、變胖，很理解為何沒被找回去。

「捍衛戰士：獨行俠」男主角的感情對象不再是上集女主角。（取材自IMDb）
「捍衛戰士：獨行俠」男主角的感情對象不再是上集女主角。（取材自IMDb）

但撇開這些因素，開始有娛樂媒體分析「捍衛戰士：獨行俠」的劇情，覺得上一集女主角沒回歸是正確的決定，讓續集的編排顯得更完美，因為湯姆克魯斯扮演的男主角在續集中總算解開了一切的心結、丟掉困擾自己的包袱，可以邁向人生的新方向，所以感情對象換人，才和「重新出發」的意念是符合的。

電影 湯姆克魯斯 社群網站

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