觀影說劇／雷神索爾添夥伴 娜塔莉波曼變女雷神

克里斯漢斯沃(左起)、娜塔莉波曼以及克里斯汀貝爾，是電影「雷神索爾：愛與雷霆」裡的金三角。(圖：迪士尼提供)

漫威電影 「雷神索爾：愛與雷霆」(Thor：Love and Thunder)日前舉辦線上記者會，克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、娜塔莉波曼(Natalie Portman)以及克里斯汀貝爾(Christian Bale)等演員出席，克里斯說自己與索爾越來越像，主持人好奇是否連動畫版「What IF」活潑熱鬧的「派對索爾」，也與他性格相似？他笑答：「有啊，幾個小時前的首映會上，派對索爾已經出現了。」

「雷神索爾」系列女主角娜塔莉波曼相隔9年再度回歸，不僅強勢回歸，還意外繼承前男友的超能力，成為「女雷神」，娜塔莉笑說很難想像身高僅5呎3吋(約160公分)，也能化身超級英雄，但她仍勤上健身 房苦練肌肉，驚人成果就連克里斯漢斯沃都大讚娜塔莉是所有健身房裡面最強的，「我們會跟著她一起健身，我得很努力才能跟上她。」讓娜塔莉開心大笑「好窩心啊」。

克里斯汀貝爾是前任「蝙蝠俠」，此次跳槽到漫威影業化身反派「屠神者格爾」，克里斯汀說自己本來就很喜歡演反派，也讚賞導演讓格爾不只是一個單純的反派，「他是一個怪物，也是一個屠夫，但你會理解他為何變成這樣」，也說每次上戲前都得花三個小時半化妝，雖然辛苦，但他還是認為扮演反派，比扮演英雄還要有趣。

塔伊加維迪提(Taika Waititi)熱愛音樂，由於他是搖滾天團「槍與玫瑰」(Guns N' Roses)的樂迷，這次還大手筆添購版權，讓這部電影可以播放數首經典搖滾神曲，還會在拍片現場放音樂製造愉悅氣氛，克里斯更虧他常站在鏡頭後面自得其樂，讓塔伊加笑說「這樣聽起來很糟糕啊」。