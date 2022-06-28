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強尼戴普有望再扮海盜？安珀赫德被酸裝窮

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普傳可望以3億美元高價回歸再扮傑克船長。(取材自IMDb)
強尼戴普傳可望以3億美元高價回歸再扮傑克船長。(取材自IMDb)

影星強尼戴普(Johnny Depp)贏得與前妻安珀赫德(Amber Heard)的毀謗官司之後，名譽也挽回，傳言迪士尼祭出3.1億美金力邀他回歸「神鬼奇航6」(Pirates of the Caribbean 6)，並另客串演出衍伸的「史傑克船長」(Jack Sparrow)前傳影集。外傳強尼戴普再扮史傑克的機率不小，不過強尼透過發言人回應：「這是編造的新聞。」否認有收到邀約。

強尼有望回歸「神鬼奇航6」，但他本人似乎對於當年被開除依舊耿耿於懷，先前在法庭上被問及此事，還回應「就算迪士尼用3億美金和100萬隻羊駝請我回鍋演出『神鬼奇航』系列，我也不會答應」。但有消息指出強尼勝訴之後心情極好，對於未來演出任何電影都持開放態度。

反而在誹謗官司中慘敗的安珀，已透過律師哭窮，近來不只去名牌折扣連鎖賣場被拍到，也被拍到去大賣場裡的生鮮部門買魚，過著意外親民的生活。但歐美娛樂媒體報導，這是她的公關團隊巧心安排，為了讓外界相信她已經放棄過往的奢華日子，和大多數民眾的日常作息沒太大差別，拉近彼此之間的距離，也使大眾更能相信她真的手頭拮据、無法付出超過千萬美元的賠償金。

安珀赫德近來積極重塑親民形象，可惜又被酸是造假。（路透資料照片）
安珀赫德近來積極重塑親民形象，可惜又被酸是造假。（路透資料照片）

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