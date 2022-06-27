我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

妙麗回鍋「哈利波特」？ 艾瑪華森開條件：羅琳出局

娛樂新聞組／綜合報導
艾瑪華森考慮回歸哈利波特系列電影，但前提是原作者JK羅琳不得參與。（取材自Instagram）
艾瑪華森考慮回歸哈利波特系列電影，但前提是原作者JK羅琳不得參與。（取材自Instagram）

艾瑪華森（Emma Watson）考慮回歸「哈利波特」（Harry Potter）系列電影，但前提是原作者JK羅琳（J. K. Rowling）不得參與。此前，哈利波特主演曾與JK羅琳因「跨性別者」產生觀點上的分歧。

「哈利波特」系列電影已在2011年的「哈利波特：死神的聖物Ⅱ」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）劃下句點，但片商近年來則改將重心轉移至「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）前傳系列電影上，但票房表現並不亮眼。

去年底，傳出前兩集「哈利波特」系列電影導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）有意邀原班底，將正宗續集舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）搬上大銀幕，時間點設於系列電影的19年之後，描述哈利波特之子即將進入霍格華茲魔法學校就讀的故事。

不過，男主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Jacob Radcliff）當時曾表示，暫時不打算重回「哈利波特」的懷抱，艾瑪華森可能也對回鍋一事興趣缺缺。據Giant Freakin Robot爆料，艾瑪華森不回歸的原因是因為，跟原作者JK羅琳如今已勢如水火。

Giant Freakin Robot的內線消息指出，只有在JK羅琳完全不參與製作的情況之下，艾瑪華森才願意回鍋。箇中原因無他，就在於JK羅琳近年來針對跨性別族群頻頻開砲，也引來「哈利波特」、「怪獸與牠們的產地」卡司班底公開抨擊。

1999年，9歲的艾瑪在機緣巧合之下去面試「哈利波特」，但她在第一輪就被刷下來了。為了能獲得這個角色，艾瑪直接闖進片場找到了羅琳。因為羅琳的破例，艾瑪最後得到了妙麗這個角色。艾瑪也一躍成名，成了好萊塢備受關注的童星。

當年英國電影學院獎BAFTA頒獎儀式上，艾瑪華森登台領獎了。這本該是一件好事，但萬萬沒想到在最後致辭的時候，直接蹦出了這一句：「我是為所有的女巫而來。」此話一出，就引起了不少人的熱議。明眼人都知道，艾瑪華森是在抨擊羅琳的「恐跨性別女性」言論。

有人支持，但大多數人覺得艾瑪華森是「白眼狼」，畢竟當初是羅琳給了艾瑪華森演「哈利波特」中妙麗的角色。如果沒有恩人羅琳，此時此刻的艾瑪華森都不知道在哪呢。

哈利波特 艾瑪華森 電影

上一則

被狗仔爆罹患「隱疾」舊聞 林志炫氣炸：14年前就澄清

下一則

60歲湯姆克魯斯「鳥糞敷臉」捍衛不老神顏

延伸閱讀

娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙
女性的青春悲喜劇（下）

女性的青春悲喜劇（下）
假澤倫斯基惡整JK羅琳 稱烏軍飛彈刻有索命咒

假澤倫斯基惡整JK羅琳 稱烏軍飛彈刻有索命咒
丹麥影帝取代強尼戴普 「鄧不利多」大受好評

丹麥影帝取代強尼戴普 「鄧不利多」大受好評

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
葛斯齊工作經歷豐富，但當狗仔讓他的成就感最大。記者吳致碩／攝影

資深狗仔：跟拍過的藝人最服她 最希望能拍到這位天王

2022-06-21 10:04
吳綺莉罕見透露自己在當藝人之餘，也曾做過保險員、裝潢等等。取材自微博

生成龍私生女…吳綺莉「做裝修、賣保險」扛家計洩近況

2022-06-24 01:06
具俊曄（右）公開和大S的甜蜜合照。(取材自tvN)

分手那晚和大S抱頭痛哭 具俊曄哽咽：我像傻瓜一樣

2022-06-22 20:16
鍾欣潼(阿嬌)在「乘風破浪」中人氣很高。(取材自微博)

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

2022-06-19 01:56

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部