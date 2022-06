妙麗回鍋「哈利波特」？ 艾瑪華森開條件：羅琳出局

艾瑪華森考慮回歸哈利波特系列電影,但前提是原作者JK羅琳不得參與。(取材自Instagram)

艾瑪華森 (Emma Watson)考慮回歸「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影 ,但前提是原作者JK羅琳(J. K. Rowling)不得參與。此前,哈利波特主演曾與JK羅琳因「跨性別者」產生觀點上的分歧。

「哈利波特」系列電影已在2011年的「哈利波特:死神的聖物Ⅱ」(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)劃下句點,但片商近年來則改將重心轉移至「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)前傳系列電影上,但票房表現並不亮眼。

去年底,傳出前兩集「哈利波特」系列電影導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)有意邀原班底,將正宗續集舞台劇「哈利波特:被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)搬上大銀幕,時間點設於系列電影的19年之後,描述哈利波特之子即將進入霍格華茲魔法學校就讀的故事。

不過,男主角丹尼爾雷德克里夫(Daniel Jacob Radcliff)當時曾表示,暫時不打算重回「哈利波特」的懷抱,艾瑪華森可能也對回鍋一事興趣缺缺。據Giant Freakin Robot爆料,艾瑪華森不回歸的原因是因為,跟原作者JK羅琳如今已勢如水火。

Giant Freakin Robot的內線消息指出,只有在JK羅琳完全不參與製作的情況之下,艾瑪華森才願意回鍋。箇中原因無他,就在於JK羅琳近年來針對跨性別族群頻頻開砲,也引來「哈利波特」、「怪獸與牠們的產地」卡司班底公開抨擊。

1999年,9歲的艾瑪在機緣巧合之下去面試「哈利波特」,但她在第一輪就被刷下來了。為了能獲得這個角色,艾瑪直接闖進片場找到了羅琳。因為羅琳的破例,艾瑪最後得到了妙麗這個角色。艾瑪也一躍成名,成了好萊塢備受關注的童星。

當年英國電影學院獎BAFTA頒獎儀式上,艾瑪華森登台領獎了。這本該是一件好事,但萬萬沒想到在最後致辭的時候,直接蹦出了這一句:「我是為所有的女巫而來。」此話一出,就引起了不少人的熱議。明眼人都知道,艾瑪華森是在抨擊羅琳的「恐跨性別女性」言論。

有人支持,但大多數人覺得艾瑪華森是「白眼狼」,畢竟當初是羅琳給了艾瑪華森演「哈利波特」中妙麗的角色。如果沒有恩人羅琳,此時此刻的艾瑪華森都不知道在哪呢。