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60歲湯姆克魯斯「鳥糞敷臉」捍衛不老神顏

娛樂新聞組／綜合報導
即將慶祝60歲的阿湯哥被譽為「不老男神」。（歐新社資料照片）
即將慶祝60歲的阿湯哥被譽為「不老男神」。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）在全球創造驚人票房，除了眼光獨到的挑片品味讓人津津樂道，即將慶祝60歲的他更被譽為「不老男神」，到底怎麼維持這個傳說？

阿湯哥捍衛顏值與身材管理的方式真是絕了。 英國娛樂八卦雜誌「Now」接獲他身邊的人密報，透露阿湯哥10年前就進行一種流行於英國上流階級的藝伎臉部護理（Geisha Facial），這種療程將經過處理的夜鶯鳥糞，混合米糠粉末、水等天然材質，做成面膜後敷在臉上後，經紫外線照射一小時藉此消毒護膚。

線人指出，阿湯哥對於成果表示震驚，在他試過敷鳥糞後，膚色與膚況皆有明顯的改善，這個鳥糞療程一次售價約180美元，對有錢人而言，根本九牛一毛，據傳足球金童貝克漢（David Beckham）的老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham），也是這種療程的忠實愛好者。

「阿湯哥十分留意新的、受歡迎的自然療程。」線人並告訴「Now」雜誌，「他非常地驕傲，自己能避免整形得誘惑。」另外，據「國家詢問報」報導，阿湯哥每天的早、晚都會花一分鐘用冰水泡臉，並使用當今最熱門的微針滾輪、LED燈面膜一切馬虎不得。

「國家詢問報」爆料，這位好萊塢巨星每天至少花30分鐘保養：「湯姆克魯斯一直在竭盡全力保持自己的美貌，包括早晚的精心護膚程序——他首先將臉浸入冰水中整整60秒。雙重清潔後，再塗抹化妝水、面部精華、眼部精華、眼霜、面部保濕霜和頸霜，所以在忙碌的日子裡，他會在凌晨4點30分起床，以確保有足夠的時間。」

媒體還透露，阿湯哥嚴格遵循低碳水化合物飲食的習慣，且他向來少量多餐，以確保自己不會暴飲暴食，永遠不會耗盡能量，並與持之以恆的鍛鍊習慣相輔相成。

不過，用鳥糞敷臉，阿湯哥不是第一人，始祖可能是清朝的慈禧太后，慈禧太后有一款叫做玉容散的保養品，裡頭成分除了美白用的中藥材之外，還有一個秘方叫做白丁香，也就是用鳥糞或是鴿子糞做成的，主要功效是用來去角質。

湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」再創佳績。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」再創佳績。（取材自IMDb）

阿湯哥 湯姆克魯斯 英國

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