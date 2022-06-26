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漫威英雄誰最有錢？ 「鋼鐵人」擠下「蟻人」

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼中年後才大紅，近日終於登上漫威最富有一哥寶座。（路透資料照片）
小勞勃道尼中年後才大紅，近日終於登上漫威最富有一哥寶座。（路透資料照片）

超級英雄電影制霸全球票房超過10年，一堆演員因為扮演這類角色大紅大紫、日進斗金，然而最具代表性的「復仇者聯盟」（ The Avengers）元老要角，未必是收入最豐厚、最富有的，反而某些前輩薑是老的辣。

麥克道格拉斯是漫威演員中身家最豐厚的代表之一。（路透資料照片）
麥克道格拉斯是漫威演員中身家最豐厚的代表之一。（路透資料照片）

目前漫威群星最有錢代表由「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）後來居上領先長年穩坐冠軍的首代蟻人「蟻人」（Ant-Man）麥克道格拉斯（Michael Douglas），估計約有3.5億元的身家。

而上個階段的漫威英雄片一哥小勞勃道尼，在好萊塢熬了很久，直到漫威影片轟動全球後片酬才急起直追，今年初以3億500萬的身家排到亞軍，近日戶頭增加6000萬元，終於擠下麥克，成為新的漫威富有一哥。第3名則是「無敵浩克」（The Incredible Hulk）艾德華諾頓（Edward Norton），原本家境不錯又擅長投資，讓他累積到3億身家。

扮演神盾局局長的山繆傑克森（Samuel L. Jackson），因拍過的大片很多，片酬加分紅使他成為大富翁，目前身家約為2.7億，擠進最有錢漫威演員Top 5。在他之後則是馮迪索（Vin Diesel），身家約為2億3000萬。

美豔的思嘉莉約翰森還擠不進最富有漫威演員的前5名。（取材自Instagram）
美豔的思嘉莉約翰森還擠不進最富有漫威演員的前5名。（取材自Instagram）

以上前5名只有小勞勃道尼算「復仇者聯盟」要角之一，其他包括「黑寡婦」（Black Widow）思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson，身家1.8億）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（身家1.4億）都擠不進去。

漫威 復仇者聯盟 投資

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