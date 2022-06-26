老影迷回歸 「捍衛戰士2」破阿湯哥在台票房紀錄

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」已經是全台票房冠軍，即將問鼎全球冠軍。（取材自IMDb）

好萊塢巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）魅力席捲全球，截至日前「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）全台累積票房達4億5300萬元（台幣，下同，約1524.7萬美元），打破「不可能的任務：全面瓦解」（Mission:Impossible-Fallout）在台灣紀錄，成為湯姆克魯斯在台灣影史票房最高紀錄。

阿湯哥相隔36年的續作「捍衛戰士：獨行俠」魅力席捲全球，5月25日上映迄今，人氣不減，影城也宣布「捍衛戰士：獨行俠」上周重返IMAX與4DX，再掀起搶票風潮。

有專家分析： 「『捍衛戰士：獨行俠』的主打對象是35歲以上的觀眾，自疫情 發生以來，這一族群一直不願意重返電影院 。年輕觀眾通常是推動大片票房的主力，但吸引年長客戶的回歸，才是電影業在疫情後復甦的重要關鍵。」

片商表示，截至日前，「捍衛戰士：獨行俠」台灣票房達4.53億元，打破2018年「不可能的任務：全面瓦解」4.47億元的成績，成為阿湯哥台灣影史最賣座作品。

「捍衛戰士：獨行俠」全球票房累積9.18億美元，也是今年第二部突破9億美元的電影。在北美同樣是今年票房冠軍，雖然一度因「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic WorldDominion）退居亞軍，累積票房已達4.91億美元，也是湯姆克魯斯在北美影史的票房冠軍。